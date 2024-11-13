Из Fox News в Пентагон. Кто такой Пит Хегсет и что он говорил об Украине

Избранный президент США Дональд Трамп назвал кандидата на должность нового министра обороны. Им стал телеведущий Fox News и ветеран Пит Хегсет .

РБК-Украина в материале рассказывает, что известно о потенциальном новом главе Пентагона и что он говорил об Украине

Выбор Трампа шокировал Вашингтон

О выдвижении Хегсета на должность министра обороны Трамп сообщил в сообщении на Truth Social 12 ноября.

"Пит - это человек с характером, умный и настоящий патриот Америки. С Питом во главе, враги Америки должны знать - наша армия снова станет великой, а Америка никогда не сдастся", - заявил Трамп.

Таким образом, если Хегсета утвердит Конгресс, то он заменит нынешнего министра обороны Ллойда Остина после инаугурации Трампа 20 января 2025 года.

Западные СМИ пишут, что выдвижение Трампом телеведущего и консервативного комментатора на должность главы Пентагона шокировало Вашингтон. Поскольку там ожидали, что кандидатом будет опытный законодатель или человек с опытом в области оборонной политики.

Как отмечает Politico, этот выбор не поможет развеять опасения в Пентагоне и за его пределами, что Трамп, еще в первой каденции спорящий со своими министрами обороны, на этот раз планирует поставить лояльного человека, который безоговорочно будет проводить его политику.

По информации CNN, сначала Хегсета не было среди кандидатов. Однако источники телеканала рассказали, что Трамп давно знаком с Хегсетом и всегда считал его "умным" и был поражен его карьерой.

Трампу также нравится, что Хегсет является военным ветераном, и, как рассказали источники CNN, новоизбранный президент США недолго рассматривал его кандидатуру на должность главы Департамента по делам ветеранов еще во время своего предыдущего президентского срока.

Кто такой Пит Хегсет

Пит Хегсет родился в Миннеаполисе (штат Миннесота). Вместе с женой Дженни живут в Теннесси и воспитывают 7 детей. Телеведущий и военный ветеран является сторонником позиции "Америка превыше всего" (политическая позиция в США, обычно подчеркивающая американскую исключительность и невмешательство).

Учился Хегсет в средней школе Forest Lake Area и получил степень бакалавра гуманитарных наук в Принстонском университете в 2003 году. В 2013 году он получил степень магистра государственной политики в Школе государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете.

После окончания Принстона в 2003 году Хегсет работал в компании Bear Stearns в должности аналитика рынков акционерного капитала. Бывший офицер Национальной гвардии служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо.

Имеет две бронзовые звезды и нагрудный знак "Боевой пехотинец" за пребывание в Ираке и Афганистане. Гегсет также занимал должность генерального директора Concerned Veterans for America - организации защиты ветеранов.

Он активно участвует в консервативной и республиканской политике еще со времен обучения в Принстоне. В 2016 году он служил неофициальным советником Трампа в течение его первого президентского срока.

Согласно открытым источникам, он убедил Трампа помиловать трех американских солдат, обвиненных или осужденных за военные преступления, связанные с расстрелом некомбатантов в Ираке. Поскольку Хегсет, который во время военной службы был командиром взвода на базе Гуантанамо, выступал в защиту обращения с содержавшимися там заключенными.

Уже восьмой год он работает на телеканале Fox News, который считается лояльным к республиканцам. Там он комментатор всех основных программ - как дневных, так и прайм-тайма. Он также автор книг.

Последняя "Битва за американский разум" - более двенадцати недель была в списке бестселлеров New York Times, в том числе четыре недели под номером 1. Две предыдущие книги Хегсета - "Американский крестовый поход" и "Современные воины" также стали бестселлерами.

Что он говорил об Украине

Хегсет является решительным сторонником новоизбранного президента США и потому защищал противоречивые комментарии Трампа о НАТО и войнах в мире, в частности в Украине.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Трамп назвал российского диктатора Владимира Путина "достаточно сообразительным" и "гением". Хегсет защитил комментарии Трампа, заявив, что тот лишь пытался "троллить" американские СМИ за то, что они якобы распространяют слишком много материалов о Путине.

Сам Хегсет в первые дни большой российско-украинской войны называл Путина военным преступником, желающим восстановить СССР и выступал за ускорение помощи Киеву.

Позже в одном из интервью назвал "раздутым" мнение о том, что Россия после Украины может напасть на другие страны в Европе. Также он поделился взглядами, совпадающими со скептицизмом Трампа относительно взаимной обороны в военном альянсе НАТО.

"Почему Америка, европейский "контактный номер экстренной помощи" в течение последнего столетия, должна слушать самоуверенные и бессильные нации, которые просят нас соблюдать устаревшие и односторонние договоренности по обороне, которым они больше не соответствуют?" - писал Хегсет в одной из своих книг.