Глава Пентагону "не помітив" агресії РФ проти України з 2016 по 2020 рік

Міністр оборони США Піт Гегсет вважає, що Росія не вела бойові дії проти України в період з 2016 по 2020 рік. Російської агресії тоді нібито не було.

Як передає РБК-Україна , про це глава Пентагону заявив на пресконференції.

Міністр оборони США звернув увагу, що російський диктатор Володимир Путін "реагує на силу". У 2014 році він вторгся до Криму і це сталося "не за президентства Дональда Трампа".

"За чотири роки не було російської агресії з 2016 по 2020 рік. У 2022 році Володимир Путін здійснив агресію проти України. Знову ж таки, не тоді, коли президент Трамп був президентом Сполучених Штатів", - додав Гегсет.

Тому, як зазначив глава Пентагону, будь-які припущення, що Трамп займається чимось іншим, окрім переговорів з позиції сили, - хибні.

"У нас є ідеальний учасник угод за столом з позиції сили, щоб мати справу як з Володимиром Путіним, так і з Зеленським (президентом України Володимиром Зеленським - ред.). Ніхто не отримає все, що хоче", - вважає Хегсет.

Він висловив сподівання, що міцний мир між Україною та Росією вдасться досягти за допомогою сили європейців.