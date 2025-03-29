Хегсет брал жену на конфиденциальные встречи по войне в Украине, - WSJ

Министр обороны США, которого сейчас проверяют из-за того, что он раскрывал детали военных ударов, привел свою жену, Дженнифер Хегсет, на две встречи с иностранными военными представителями.

Дженнифер Хегсет - бывший продюсер Fox News, а, по словам многих людей, которые присутствовали или знали об этих встречах, на них обсуждали конфиденциальную информацию.

Одна из этих встреч состоялась 6 марта в Пентагоне. Это была дискуссия на высоком уровне между Хегсетом и министром обороны Великобритании Джоном Хили. Этот разговор происходил в важный и напряженный момент для трансатлантического альянса, а именно: на следующий день после того, как США заявили о прекращении обмена разведывательными данными с Украиной.

На встрече в Пентагоне также присутствовал адмирал Тони Радакин, глава вооруженных сил Великобритании. Обсуждали, почему США приняли решение прекратить обмен данными, а также будущее военное сотрудничество между двумя союзниками.

Формально министр обороны может приглашать на встречи с иностранными коллегами любого, кого считает нужным. Однако обычно списки участников таких переговоров строго ограничиваются только теми, кто должен присутствовать. Ожидается, что все участники имеют соответствующий уровень допуска к секретной информации, поскольку разговоры часто касаются чувствительных данных.

Также возле мест проведения таких встреч часто стоит охрана, которая следит за тем, чтобы в помещение не попали посторонние лица.

Анонимные чиновники подтвердили изданию, что Дженнифер Хегсет не работает в Министерстве обороны. Некоторые жены высокопоставленных чиновников могут иметь определенный уровень доступа к служебной информации, но представитель Пентагона отказались уточнить, соответствующий ли допуск безопасности именно у жены Хегсета.