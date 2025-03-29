Гегсет брав дружину на конфіденційні зустрічі щодо війни в Україні, - WSJ

Міністр оборони США, якого зараз перевіряють через те, що він розкривав деталі військових ударів, привів свою дружину, Дженніфер Гегсет, на дві зустрічі з іноземними військовими представниками.

Дженніфер Гегсет - колишня продюсерка Fox News, а, за словами багатьох людей, які були присутні або знали про ці зустрічі, на них обговорювали конфіденційну інформацію.

Одна з цих зустрічей відбулася 6 березня у Пентагоні. Це була дискусія на високому рівні між Гегсетом та міністром оборони Великої Британії Джоном Хілі. Ця розмова відбувалася у важливий і напружений момент для трансатлантичного альянсу, а саме: наступного дня після того, як США заявили про припинення обміну розвідувальними даними з Україною.

На зустрічі у Пентагоні також був присутній адмірал Тоні Радакін, голова збройних сил Великої Британії. Обговорювали, чому США ухвалили рішення припинити обмін даними, а також майбутню військову співпрацю між двома союзниками.

Формально міністр оборони може запрошувати на зустрічі з іноземними колегами будь-кого, кого вважає за потрібне. Однак зазвичай списки учасників таких переговорів суворо обмежуються лише тими, хто повинен бути присутнім. Очікується, що всі учасники мають відповідний рівень допуску до секретної інформації, оскільки розмови часто стосуються чутливих даних.

Також біля місць проведення таких зустрічей часто стоїть охорона, яка слідкує за тим, щоб у приміщення не потрапили сторонні особи.

Анонімні чиновники підтвердили виданню, що Дженніфер Гегсет не працює в Міністерстві оборони. Деякі дружини високопосадовців можуть мати певний рівень доступу до службової інформації, але представник Пентагону відмовилися уточнити, чи відповідний допуск безпеки саме у дружини Гегсета.