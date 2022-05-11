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Росія не бажає воювати з НАТО: Пентагон про розрахунки Путіна

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Середа 11 травня 2022 19:48
Росія не бажає воювати з НАТО: Пентагон про розрахунки Путіна Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Російської Федерації Володимир Путін не бажає конфлікту з НАТО. Такий висновок зробив сьогодні голова Пентагону Ллойд Остін під час виступу перед законодавцями Палати представників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста Джефа Селдіна.

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, якщо Росія вирішить напасти на когось із членів НАТО, це одразу змінить правила гри.

"Якщо подивитися на розрахунки Путіна... Моя думка така, що Росія не хоче тягатися НАТО", - заявив Остін.

Як відзначив голова Пентагону, у НАТО налічується 1,9 млн військовослужбовців. Водночас Альянс володіє найпередовішими можливостями у військовій сфері. Якщо ж Росія наважиться, це одразу переросте в "інший вид суперництва".

Слідом за Остіном, питання прокоментував й генерал Марк Міллі. Він відзначив, що НАТО здатне відповісти на будь-яку форму чи спосіб ескалації, у тому ж числі й з боку Росії.

"Ми відстежуємо це кожен божий день. Це одна з найважливіших речей, які ми робимо, відстежуючи потенційний ризик ескалації в будь-якій сфері. Чи готові США відповісти, якщо Росія з якоїсь причини піде на ескалацію? Так, моя коротка відповідь, звичайно так. У воєнному відношенні ми дуже здатні відповісти на будь-яку форму чи спосіб ескалації за вказівкою президента", - додає генерал Марк Міллі

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