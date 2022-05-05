Путін не уявляв, що світ так швидко і впевнено згуртується навколо України, - глава Пентагону
Міністр оборони США Ллойд Остін розповів про оборонну допомогу Україні, надану в рекордно стислі терміни, і висловив думку, що президент РФ Володимир Путін не міг уявити таку впевнену підтримку нашої країни світовою спільнотою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону у Twitter.
"Ми надали Україні допомогу в забезпеченні безпеки з рекордною швидкістю, і весь світ може бачити різницю, яка відбувається на полі бою", - йдеться в публікації.
Глава американського оборонного відомства зазначив, що Путін "й уявити собі не міг, що світ так швидко і впевнено згуртується навколо України".
Раніше повідомлялося, що прес-секретар Пентагону Джон Кірбі висловився про серію російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі України та наголосив, що такі обстріли не перекрили постачання зброї.
Нагадаємо, перед цим глава Пентагону розповів про важливість ЗСУ в боях з російськими окупантами на Донбасі мати зброю, здатну бити на далекі відстані. Глава Міноборони США переконаний, що вона стане вирішальною в наступній битві.
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