ЗСУ в дев'ятнадцяте знищили в Чорнобаївці російську техніку і склад боєприпасів, - Арестович

Українські військові завдали дев'ятнадцятого нищівного удару по скупченню російської військової техніки та складам боєприпасів у тимчасово зайнятій ворогом Чорнобаївці Херсонської області.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook-сторінку .

"Чорнобаївка - удар по скупченню техніки і складам РАВ та БП. Детонація більше ніж 3 години. Збулося. Серія 19", - йдеться в публікації.

Зазначається, що після прицільних влучень і подальшої детонації боєкомплектів противника вибухи тривали понад три години.

Нагадаємо, що перед цим удари ЗСУ по ворожих складах у Чорнобаївці та вибух складів боєприпасів був 2 травня.

Також ми писали, що за словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, в області з'явилася нова "Чорнобаївка" - це селище Білогорівка, недалеко від якої ЗСУ знищують понтонні переправи російських військ через Сіверський Донець та багато ворожої техніки.

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