Окупанти призначили свого "голову" Чорнобаївки. Сільрада відмовилася співпрацювати
Російські окупанти призначили свого "голову адміністрації" Чорнобаївки (Херсонська область). Але місцева сільська рада відмовилася з нею співпрацювати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чорнобаївської сільради.
Повідомляється, що депутат сільради Назарій Ковальчук представив призначеного російськими окупантами "голову адміністрації" Чорнобаївської територіальної громади Юрія Турулєва.
"Працівники Чорнобаївської сільської ради відмовилися від співпраці, покинули захоплене адміністративне приміщення, працюємо дистанційно", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, нещодавно в окупованій Чорнобаївці російські військові зірвали український прапор на будівлі сільради і підняли російський триколор.
Чорнобаївка стала особливо відомою з початку вторгнення Росії в Україну, оскільки там знаходиться військовий аеродром, який після захоплення регулярно піддається ударам української армії. За даними української сторони, з початку вторгнення на аеродромі в Чорнобаївці були знищені десятки одиниць російської військової техніки, авіації, також противнику нанесені серйозні втрати в живій силі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чорнобаївський сільський голова Ігор Дудар після обшуків окупантів потрапив до лікарні у важкому стані. Також після допиту був викрадений його заступник Євген Родіонов.
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