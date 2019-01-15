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Глава ОБСЄ прибув з офіційним візитом до України

Новини » Політика    15.01.2019 - 15:46
Глава ОБСЄ прибув з офіційним візитом до України
Фото: Мирослав Лайчак (twitter.com/MiroslavLajcak)

Лайчак вже провів зустріч з представниками спеціальної моніторингової місії в Україні

У вівторок, 15 січня, глава Організації з безпеки і співпраці у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак прибув до України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Тwitter Лайчака.

Повідомляється, що Лайчак вже провів зустріч з представниками спеціальної моніторингової місії в Україні.

"Сьогодні я побував в Україну в ході свого першого візиту в якості діючого голови ОБСЄ", - написав він.

Глава ОБСЄ прибув з офіційним візитом до України

Нагадаємо, Лайчак заявляв, що ОБСЄ надасть підтримку на місцях у разі прийняття рішення про розгортання миротворчої місії ООН на Сході України. "Я обговорював з генеральним секретарем ООН це питання. Також я буду звітувати в Раді безпеки через декілька тижнів. Так-що, якщо буде рішення про розгортання такої місії, то ОБСЄ готова використати свій досвід на місцях для надання підтримки", - сказав він.

Також міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак говорив, що одним з ключовим завдань для організації стане "розв’язання кризи в Україні та довкола неї".

Раніше РБК-Україна писало, що під час президентських виборів, які відбудуться 31 березня, в Україну приїдуть близько 850 спостерігачів ОБСЄ.

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