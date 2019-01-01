Українське питання буде пріоритетом в ОБСЄ, - Словаччина

Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

З 1 січня 2019 Словаччина на рік очолила ОБСЄ

Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак в заяві з нагоди голування в Організації з безпеки і співробітництва (ОБСЄ) підкреслив, що одним з ключовим завдань для організації стане "розв’язання кризи в Україні та довкола неї". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Міністр заявив, що військовий конфлікт в Україні є "одним з ключових питань нашої спільної безпеки". За його слів, Словаччина буде докладати активних зусиль для налагодження діалогу й зменшення напруги на Донбасі.

"Ми підтримуємо повну імплементацію наявних домовленостей, включно з повагою до режиму тиші та відведенням важкого озброєння", - розповів Лайчак.

Повідомляється, що 10 січня 2019 Лайчак має представити пріоритети словацького голосування постійному комітету ОБСЄ у Відні. Другим після України питанням для Словаччини стане виклики технологічних змін, серед яких кібербезпека, а також запобігання конфліктам та посилення міжнародних інституцій.

Нагадаємо, новий очільник ОБСЄ відвідає Донбас. Лайчак, який сьогодні, 1 січня 2019, став очільником ОБСЄ, анонсував свою першу поїздку на Донбас в якості очільника ОБСЄ у грудні 2018 року.