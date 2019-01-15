Глава ОБСЕ прибыл с официальным визитом в Украину

Фото: Мирослав Лайчак (twitter.com/MiroslavLajcak)

Лайчак уже провел встречу с представителями специальной мониторинговой миссии в Украине

Во вторник, 15 января, глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак прибыл в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Тwitter Лайчака. Сообщается, что Лайчак уже провел встречу с представителями специальной мониторинговой миссии в Украине.

"Сегодня я прибыл в Украину в ходе своего первого визита в качестве действующего председателя ОБСЕ", - написал он.

Напомним, Лайчак заявлял, что ОБСЕ окажет поддержку на местах в случае принятия решения о развертывании миротворческой миссии ООН на Востоке Украины. "Я обсуждал с генеральным секретарем ООН этот вопрос. Также я буду отчитываться в Совете безопасности через несколько недель. Так-что, если будет решение о развертывании такой миссии, то ОБСЕ готова использовать свой опыт на местах для оказания поддержки", - сказал он.

Также министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак говорил, что одним из ключевым заданий для организации станет "разрешение кризиса в Украине и вокруг нее".

Ранее РБК-Украина писало, что во время президентских выборов, которые состоятся 31 марта, в Украину приедут около 850 наблюдателей ОБСЕ.