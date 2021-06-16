Глава ОБСЄ Анн Лінде відвідала зону ООС

Район проведення операції Об'єднаних сил (ООС) відвідала голова ОБСЄ, Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде . Вона ознайомилася з роботою контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Новотроїцьке" та поспілкувалася з українськими військовими.

"На сході Україна Лінде відвідала Новотроїцьке і один з діючих на лінії зіткнення КПВВ, а також найближче село, щоб ознайомитися з гуманітарними зусиллями щодо пом'якшення наслідків конфлікту для життя людей", - наголошується в повідомленні.

Глава ОБСЄ також дізналася про діяльність СММ організації з моніторингу та її зусиллях щодо забезпечення припинення вогню на місцях і допомоги постраждалим від конфлікту.

Коментуючи зусилля України щодо збереження відкритими всіх КПВВ, Лінде підкреслила, що відкриття всіх відповідних пунктів пропуску бойовиками стане значним кроком до полегшення труднощів для цивільних осіб, які щодня перетинають лінію дотику.

Лінде також відвідала Маріуполь, де поспілкувалася з українськими військовими. Вони розповіли їй про ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні. Крім того, глава ОБСЄ зустрілася з адміністрацією Маріупольського порту.