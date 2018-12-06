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В УПЦ КП анонсували проведення архієрейського собору 13 грудня

Новини » Суспільство    06.12.2018 - 14:07
В УПЦ КП анонсували проведення архієрейського собору 13 грудня
Фото: Євстратій Зоря (з відкритих джерел)

Архієрейський собор має розглянути підсумки підготовчої роботи до Об‘єднавчого собору

В Українській православній церкві Київського патріархату (УПЦ КП) анонсували проведення архієрейського собору 13 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря УПЦ (КП) Євстратія Зорі в Facebook.

Як зазначив Зоря, архієрейський собор має розглянути підсумки підготовчої роботи до Об‘єднавчого собору.

"Священний Синод УПЦ КП скликає на 13 грудня 2018 року архієрейський собор Київського патріархату. Архієрейський собор повинен розглянути підсумки підготовчої роботи до Об‘єднавчого собору та ухвалити рішення щодо Об‘єднавчого собору 15 грудня 2018 року", - написав він.

В УПЦ КП анонсували проведення архієрейського собору 13 грудня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 грудня 2018 року у Києві відбудеться Об'єднавчий собор, на якому проголосять створення автокефальної Православної церкви в Україні, затвердять її статут і виберуть предстоятеля. Саме обраний предстоятель і отримає томос про автокефалію.

Як повідомляв директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, відповідно до томосу, Українська церква самостійна у внутрішньому житті.

В УПЦ КП нагадали про заяву Філарета про обрання глави помісної церкви У РПЦ відреагували на заяву Порошенка про проведення Об'єднавчого собору 15 грудня
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