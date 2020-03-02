Голова НБУ назвав умови для зниження облікової ставки

Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

У разі проведення реформ та продовження співпраці з МВФ ставка буде знижена до 7%

Швидке зниження інфляції дало змогу Національному банку знизити облікову ставку до 11%, а до кінця року ставка може впасти до 7%. Про це сказав голова НБУ Яків Смолій під час неформальної зустрічі з представниками економічного блоку уряду, повідомляє прес-служба НБУ.

Смолій нагадав, що інфляція знижується швидше, ніж очікували в Національному банку (до 3,2% у січні, - ред.).

"Це дає нам можливість активно знижувати облікову ставку, що ми і робили протягом зимових місяців. Очікуємо, що за умови продовження реформ та співпраці з МВФ цей рік завершимо із ставкою на рівні 7%. Це потрібно і для утримання інфляції в оптимальному для економіки діапазоні 5% +/- 1 п.п., і дає змогу знизити вартість кредитів для бізнесу та населення і стимулювати ділову активність", - зауважив Смолій.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук очікує, Національний банк у березні може суттєво знизити облікову ставку.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 11,0% річних з 31 січня 2020 року.

На засіданні у січні НБУ змінив прогноз щодо облікової ставки. Згідно з прогнозом, НБУ зможе знизити ставку до 7% на кінець 2020 року.