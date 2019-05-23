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Глава НБУ у відставку йти не збирається

Новини » Політика    23.05.2019 - 13:56
Глава НБУ у відставку йти не збирається
Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Незалежність центробанку прописана в законі

Голова НБУ Яків Смолій та члени його команди в центробанку не збираються йти у відставку. Про це він сказав журналістам в кулуарах конференції "Комунікація центрального банку: від таємниці до прозорості", передає "Інтерфакс-Україна".

Смолій відзначив згуртованість команди НБУ і повідомив про те, що ніхто зі співробітників не говорив про намір піти.

"Ми абсолютно згуртовані, працюємо і сподіваємося, що це також буде одним з ознак фінансової стабільності. Ніяких рухів в команді НБУ не передбачається", - сказав він.

Смолій додав, що на даний час будь-якого політичного тиску на центробанк немає. "Ми не відчуваємо сьогодні тиску на Нацбанк. Ми сподіваємося, що будемо залишатися незалежною інституцією, як це прописано в законі", - заявив Смолій.

Нагадаємо, Верховна рада призначила Якова Смолія головою Національного банку України 15 березня 2018 року терміном на сім років.

Уряд України у Меморандумі з МВФ гарантував, що політика щодо незалежності Національного банку залишиться незмінною.

Відзначимо, в заяві НБУ після засідання правління 25 квітня йдеться про те, що в Національному банку побоюються втрати незалежності центробанку.

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Новини України Національний банк УкраїниотставкаЦентробанк
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