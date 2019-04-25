НБУ побоюється втрати незалежності

Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

У НБУ закликають діяти в межах закону

В Україні з'явилися ризики для збереження незалежності Національного банку. Про це йдеться в заяві НБУ після засідання правління.

Коментуючи цю заяву, голова правління НБУ Яків Смолій на брифінгу сказав, що за законом Національний банк є незалежною інституцією і його головною ціллю є забезпечення макрофінансової стабільності.

"Лунали з різних джерел, в пресі інформація про можливу заміну чи не заміну керівництва Національного банку", - сказав він.

Смолій нагадав, що закон про Національний банк прописаний таким чином, що всі важелі і противаги збалансовані, щоб НБУ працював як незалежний інститут. Зокрема, це право президента вносити кандидатуру голови НБУ, а також право Верховної ради затверджувати на сім років.

"Є умови, при яких голова призначає заступників, і членів правління. А затверджуються вони Радою НБУ", - сказав він і відзначив, що Рада НБУ складається з чотирьох представників президента і чотирьох Верховної ради.

Смолій зазначив, що правління здійснює оперативну роботу, НБУ здійснює нагляд за формування грошово-кредитної політики. Крім того, передбачений аудит НБУ.

"Інформація сьогодні чи спроби впливати на керівництво Національного банку в першу чергу повинні здійснюватися на підставі закону", - сказав він.

Нагадаємо, Верховна рада призначила Якова Смолія головою Національного банку України 15 березня 2018 року строком на сім років.

Нагадаємо, уряд України у Меморандумі з МВФ гарантував, що політика щодо незалежності Національного банку залишатиметься незмінною. Як зазначається в меморандумі, уряд України залишається повністю відданим забезпеченню інституційно сильного та незалежного Національного банку України (НБУ), який зберігатиме безперервність своєї політики таргетування інфляції у рамках гнучкого режиму валютного курсу та з зосередженням на підтримці фінансової стабільності.