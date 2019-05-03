Смолій назвав пріоритети НБУ

Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Центробанк буде намагатися зберігти вже досягнуту стабільність

Пріоритетами для Національного банку України залишаються збереження макроекономічної стабільності, досягнення цілі з інфляції та подальше зниження облікової ставки. Про це заявив голова НБУ Яків Смолій під час зустрічі з послами країн "Великої сімки", повідомляє прес-служба НБУ.

Крім того, у фокусі уваги залишається подальше проведення валютної лібералізації, реформування корпоративного управління в державних банках, вирішення проблеми значних обсягів непрацюючих кредитів на балансах банків, зазначив голова НБУ.

Смолій також відзначив та "спліт" функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між Національним банком та Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку.

Розповідаючи про поточний стан економіки та банківської системи України, Смолій наголосив, що стійка тенденція до уповільнення інфляції до цілі у 5% дала змогу правлінню розпочати цикл пом’якшення монетарної політики, вперше за два роки знизивши з 26 квітня облікову ставку до 17,5% річних.

Він також акцентував увагу на основних показниках банківської системи, відзначаючи її рекордний прибуток за підсумками 2018 року та позитивні очікування в цій частині на 2019 рік. Голова НБУ також зауважив, що за збереження підтримки міжнародних партнерів Україна має всі шанси безболісно пройти період пікових виплат за зовнішнім державним боргом і зберегти міжнародні резерви на поточному рівні: 20-21 млрд доларів.

Як зауважив під час зустрічі заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, Україна досягла макроекономічної стабілізації і настав час працювати над етапом сталого розвитку фінансових ринків, а це завдання не лише для Національного банку, але для всіх державних органів, які здійснюють регулювання на фінансових ринках.

Нагадаємо, уряд України у Меморандумі з МВФ гарантував, що політика щодо незалежності Національного банку залишатиметься незмінною. Як зазначається в меморандумі, уряд України залишається повністю відданим забезпеченню інституційно сильного та незалежного Національного банку України (НБУ), який зберігатиме безперервність своєї політики таргетування інфляції у рамках гнучкого режиму валютного курсу та з зосередженням на підтримці фінансової стабільності.

Відзначимо, у Національному банку побоюються втрати незалежності центробанку. Про це йдеться в заяві НБУ після засідання правління 25 квітня.