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Глава НБУ в отставку уходить не намерен

Новости » Политика    23.05.2019 - 13:56
Глава НБУ в отставку уходить не намерен
Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Независимость центробанка прописана в законе

Глава НБУ Яков Смолий и члены его команды в центробанке не собираются уходить в отставку. Об этом он сказал журналистам в кулуарах конференции "Коммуникация центрального банка: от тайны к прозрачности", передает "Интерфакс-Украина".

Смолий отметил сплоченность команды НБУ и сообщил о том, что никто из сотрудников не говорил о намерении уйти.

"Мы абсолютно сплочены, работаем и надеемся, что это также будет одним из признаков финансовой стабильности. Никаких движений в команде НБУ не предусматривается", - сказал он.

Смолий добавил, что в настоящее время какого-либо политического давления на центробанк нет. "Мы не ощущаем сегодня давления на Нацбанк. Мы надеемся, что будем оставаться независимой институцией, как это прописано в законе", - заявил Смолий.

Напомним, Верховная рада назначила Якова Смолия главой Национального банка Украины 15 марта 2018 года сроком на семь лет.

Правительство Украины в Меморандуме с МВФ гарантировало, что политика относительно независимости Национального банка останется неизменной.

Отметим, в заявлении НБУ после заседания правления 25 апреля говорится о том, что в Национальном банке опасаются потери независимости центробанка.

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Новости Украины Национальный банк УкраиныотставкаЦентробанк
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