Глава Нацполиции объяснил, почему людей повторно забирают в ТЦК

В Украине есть случаи, когда полицейские останавливают граждан для проверок и обнаруживают их в базах "розыска", хотя ранее они доставлялись в ТЦК. Это происходит по разным причинам, например, несвоевременного внесения данных.

"Таких фактов много. Сегодня мы имеем ситуации, когда граждан останавливают для проверок и снова обнаруживают в базах "розыска", хотя ранее их уже доставляли в ТЦК", - отметил он.

По его словам, это нередко связано с тем, что во время первого визита в ТЦК были установлены основания для отсрочки, но эти данные не были вовремя внесены в систему или лицо не успело завершить оформление документов.

Кроме того, еще одной причиной повторных задержаний являются случаи, когда лицо доставили, но из-за отсутствия паспорта или необходимости дополнительного обследования у врачей ему выдали новую повестку.

Выговский отметил, что, если лицо не появилось в назначенное время для завершения процедуры, ему автоматически продолжается розыск. Он добавил, что надо также учитывать определенное время, необходимое для синхронизации баз данных, ведь пока идет ВВК или проверка документов, ТЦК может не снимать запрос на доставку лица.

Как избежать повторной доставки в ТЦК

"Мы понимаем, что это создает определенные неудобства, когда полиция вынуждена реагировать на статус в планшете, который фактически уже должен был бы быть изменен. Чтобы избежать подобных недоразумений, мы советуем гражданам всегда иметь при себе документы", - отметил глава Нацполиции.

Речь идет о документах, подтверждающих право на отсрочку или факт пребывания в процессе прохождения комиссии. Это позволит подтвердить это на месте и избежать повторной доставки в ТЦК.

"А еще есть факты незаконной деятельности, которые мы документируем ежедневно, и я об этом откровенно говорю. Это получение неправомерной выгоды со стороны тех же работников ТЦК. Это правда, общество об этом знает, - подчеркнул он.

Выговский добавил, что мобилизационные мероприятия нужно проводить, но, подчеркнул он, они должны быть максимально честными, и прозрачными, без перекладывания ответственности одним органом на другой.