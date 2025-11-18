Глава Нацгвардии объяснил, как Украине компенсировать нехватку войск на фоне наступления РФ
Украина должна удвоить технологические инновации и насытить линию фронта еще большим количеством дронов, чтобы остановить попытку российского наступления.
Как передает РБК-Украина, об этом глава Национальной гвардии Украины Александр Пивненко заявил в интервью Reuters.
Пивненко отметил, что после почти четырех лет войны в Украине Россия по-прежнему имеет преимущество в живой силе, но Киев и Москва имеют равное количество дронов в ключевых районах боевых действий.
"Сейчас нам нелегко. Я думаю, что будет постоянно сложно... из-за мокрой грязи будет труднее передвигаться", - уточнил он.
По словам генерала, сейчас Украине необходимо останавливать врага, когда он приближается к пунктам назначения пешком.
"Если мы будем выполнять эти задачи с большей плотностью на линии фронта, и враг будет проникать не так глубоко, это будет лучше для нас", - объяснил он.
Также Пивненко обратил внимание, что для того, чтобы компенсировать нехватку войск, которая позволила россиянам прорвать оборонительные линии, Украине необходимо быстро осваивать технологические и тактические изменения.
Как добавил генерал, один из способов сделать это - лучше координировать "уровни" операций с использованием дронов, чтобы те, кто управляет дронами ближе к линии соприкосновения, например, не конкурировали с теми, кто находится дальше, и не дублировали их действия.
"Нам нужно выстраивать это ярусами. Чтобы одно подразделение занималось одним, а другое - другим. И чтобы мы не мешали друг другу", - подчеркнул он.
Пивненко считает, что во время современной войны Украине нужно быть очень гибкой, адаптивной, и это работает.
"Стоять на месте - не вариант. Либо действуй, либо нет", - сказал он.
Попытки России оккупировать Покровск
Напомним, Россия продолжает использовать свое превосходство в количестве солдат для продвижения на фронте.
В частности, оккупанты сейчас активно пытаются взять Покровск под свой контроль.
Отдельным группам россиян удалось зайти в Покровск. Там они закрепились в многоэтажках. В частности, для захода в город они использовали густой туман.