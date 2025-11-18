Голова Нацгвардії пояснив, як Україні компенсувати брак військ на тлі наступу РФ

Як передає РБК-Україна , про це голова Національної гвардії України Олександр Півненко заявив в інтерв'ю Reuters .

Півненко зазначив, що після майже чотирьох років війни в Україні Росія, як і раніше, має перевагу в живій силі, але Київ і Москва мають рівну кількість дронів у ключових районах бойових дій.

"Зараз нам нелегко. Я думаю, що буде постійно складно... через мокрий бруд буде важче пересуватися", - уточнив він.

За словами генерала, зараз Україні необхідно зупиняти ворога, коли він наближається до пунктів призначення пішки.

"Якщо ми будемо виконувати ці завдання з більшою щільністю на лінії фронту, і ворог буде проникати не так глибоко, це буде краще для нас", - пояснив він.

Також Півненко звернув увагу, що для того, щоб компенсувати нестачу військ, яка дала змогу росіянам прорвати оборонні лінії, Україні необхідно швидко освоювати технологічні та тактичні зміни.

Як додав генерал, один зі способів зробити це - краще координувати "рівні" операцій з використанням дронів, щоб ті, хто керує дронами ближче до лінії зіткнення, наприклад, не конкурували з тими, хто перебуває далі, і не дублювали їхні дії.

"Нам потрібно вибудовувати це ярусами. Щоб один підрозділ займався одним, а інший - іншим. І щоб ми не заважали один одному", - наголосив він.

Півненко вважає, що під час сучасної війни Україні потрібно бути дуже гнучкою, адаптивною, і це працює.

"Стояти на місці - не варіант. Або дій, або ні", - сказав він.