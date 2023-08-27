Глава МИД Венгрии снова раскритиковал санкции ЕС против РФ

В ходе своего выступления на самом фестивале "Транзит", что проходил в субботу в Тихани, чиновник прочитал лекцию на тему "Между Востоком и Западом - пространство для маневра во внешней политике Венгрии", после чего резко высказался о санкциях в отношении России, назвав их неэффективными.

По словам Сийярто, Европа пошла по пути "глобализации войны" вместо ее "локализации". Он считает, что "некоторые европейские политики находятся в военном психозе".

Глава МИД Венгрии также повторил версию правительства о том, что Будапешт знает, кто агрессор (хотя он не назвал ни россиян, ни российского диктатора Владимира Путина в своем выступлении), но "в этой войне никто не воюет за нас, а каждый воюет за себя".

Сийярто также заявил о том, что США "подтолкнули Европу к соперничеству" о том, кто и в каком объеме будет помогать Украине. По его мнению, этим "мы буквально уничтожаем Европу".

Руководитель венгерского МИД фактически поддержал тезы Кремля о "замораживании" конфликта, снова повторив позицию правительства о том, что "война должна закончиться сию минуту".

"Политика санкций провалилась... Во всем мире над политикой европейских санкций смеются", - сказал Сийярто.

Позиция Венгрии

Отметим, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ситуации с агрессией Кремля против Украины занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления для дискредитации Украины.

Напомним, ранее Глава МИД Венгрии Сийярто призывал уйти в отставку лидеров ЕС, выступавших за санкции против РФ.

С начала полномасштабной войны Венгрия не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции ЕС против РФ. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с Россией, а представители венгерских властей посещают Москву.

Ранее сообщалось, что в июле Евросоюз продлил санкции против России, но исключил трех человек по просьбе Венгрии.