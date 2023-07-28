Начать все сначала: Орбан снова выступил с циничным заявлением о переговорах Украины и РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз отметился циничным заявлением и призвал к переговорам об окончании захватнической войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого цитирует Magyar Hirlap .

"Всегда есть смысл говорить о мире, когда идет война. После войны сотням тысяч людей будет тяжело жить полноценной жизнью, поэтому нужно говорить о мире. Если голос мира будет недостаточно сильным, в общественном сознании будет оставаться, что война является решением. Эту ситуацию можно разрешить только путем дипломатии и переговоров, и мы будем продолжать это делать", - сказал он.

Орбан повторил свои позорные заявления о том, что Украина якобы давно потеряла свой суверенитет и то, что у наших военных якобы закончились силы для ведения войны.

Премьер Венгрии считает, что после начала полномасштабного вторжения РФ Запад должен "локализовать войну".

"Ангела Меркель локализовала украинско-российский конфликт (в 2014 году - ред.). Это нужно было сделать сейчас. Это то, что мы представляли. Сейчас Запад этого не делает. Деньги присылает, оружие - воевать, конечно, украинцы воюют. Запад будет бороться до последнего украинского солдата", - добавил он.

Орбан также отметил, что война оказывает влияние на мировую экономику.

" Всю Европу отрезали от российского газа, и это распространяется, идет какая-то изоляция, геттоизация. Мы неправильно справились с этим явлением с первого момента. Вы должны вернуться в начало и начать все сначала: вы должны вернуться за стол переговоров", - заявил он.

Скандальные заявления Орбана

Отметим, что премьер-министр Венгрии неоднократно выступал с циничными и позорными заявлениями по поводу войны России против Украины, которые вызвали возмущение как у Киева, так и среди стран-союзников.

Например, в мае Орбан заявлял о том, что Украина якобы не сможет выиграть войну отговаривал ВСУ от контрнаступления.

Венгерский политик также отмечал, что не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником, а Украина якобы не суверенное государство, поскольку "не имеет собственного оружия и денег".

К тому же, он выступает против плана Еврокомиссии предоставить Украине больше финансовой помощи.

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