Глава МЗС Угорщини знову розкритикував санкції ЄС проти РФ

Під час свого виступу на самому фестивалі "Транзит", що проходив у суботу в Тихані, чиновник прочитав лекцію на тему "Між Сходом та Заходом - простір для маневру у зовнішній політиці Угорщини", після чого різко висловився про санкції щодо Росії, назвавши їх неефективними.

За словами Сійярто, Європа пішла шляхом "глобалізації війни" замість її "локалізації". Він вважає, що "деякі європейські політики перебувають у військовому психозі".

Глава МЗС Угорщини також повторив версію уряду про те, що Будапешт знає, хто агресор (хоча він не назвав ні росіян, ні російського диктатора Володимира Путіна у своєму виступі), але "у цій війні ніхто не воює за нас, а кожен воює за себе".

Сійярто також заявив про те, що США "підштовхнули Європу до суперництва" про те, хто і в якому обсязі допомагатиме Україні. На його думку, цим "ми буквально знищуємо Європу".

Керівник угорського МЗС фактично підтримав тези Кремля про "заморожування" конфлікту, знову повторивши позицію уряду про те, що "війна має закінчитися зараз".

"Політика санкцій провалилася... У всьому світі з політики європейських санкцій сміються", - сказав Сійярто.

Позиція Угорщини

Зазначимо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у ситуації з агресією Кремля проти України посідає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Нагадаємо, раніше Глава МЗС Угорщини Сійярто закликав піти у відставку лідерів ЄС, які виступали за санкції проти РФ.

З початку повномасштабної війни Угорщина не надала Україні військової допомоги, а також блокує санкції ЄС проти РФ. Крім того, Будапешт продовжує торгувати з Росією, а представники угорської влади відвідують Москву.

Раніше повідомлялося, що у липні Євросоюз продовжив санкції проти Росії, але виключив трьох осіб на прохання Угорщини.