Глава МИД Венгрии считает, что Еврокомиссия пытается прервать энергоснабжение в страну

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто озвучил мнение, что Европейская комиссия якобы намерена помешать нормальному энергоснабжению его страны на фоне вопроса остановки транзита нефти "Лукойл" из-за санкций со стороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) венгерского министра.

По мнению главы МИД Венгрии, соответствующая политика Европейского союза является "саморазрушительной", а действия Еврокомиссии "позорными".

Он также подчеркнул, что Брюссель должен "защищать основные интересы безопасности своих государств-членов от действий страны-кандидата".

Так глава МИД Венгрии высказался о работе украинских санкций против российской компании "Лукойл", и заявлении ЕК об отсутствии оснований для беспокойства из-за прекращения транзита этой нефти через Украину в Венгрию и Словакию.

"Тот факт, что Европейская комиссия открыто заявила, что не будет способствовать обеспечению энергоснабжения Венгрии и Словакии, лишь усугубляет подозрение, что Брюссель поручил Киеву создать эти вызовы", - заявил Сийярто.

По его словам, венгерское правительство "упорно работало в течение последних недель" для обеспечения поставки нефти в страну как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

Сийярто добавил, что Будапешт "близок к завершению долгосрочного решения, обеспечивающего продолжение нефтяного сотрудничества с Россией".

"По завершении переговоров и наличии необходимых подписей мы немедленно об этом объявим", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, в июле Венгрия и Словакия заявили о прекращении поставок нефти от российской компании "ЛУКойл" через Украину в связи с внесением Киевом компании в список санкций. Киев настаивает, что по трубопроводу идет тот же объем нефти, что и раньше, благодаря другим российским компаниям.

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с просьбой начать консультации по торговому соглашению с Украиной.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что введенные Украиной санкции не нарушают Соглашение об ассоциации с ЕС , а реакция словацкой и венгерской сторон крайне политизирована и манипулятивна.

Уже 23 августа вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Еврокомиссия не видит оснований для беспокойства из-за прекращения транзита нефти российского "Лукойла" через Украину в Венгрию и Словакию.