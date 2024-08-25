Глава МЗС Угорщини вважає що Єврокомісія намагається перервати енергопостачання до країни

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто озвучив думку, що Європейська комісія нібито має намір завадити нормальному енергопостачанню до його країни на тлі питання зупинки транзиту нафти "Лукойл" через санкції з боку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) угорського міністра.

На думку глави МЗС Угорщини, відповідна політика Європейського союзу є "саморуйнівною", а дії Єврокомісії "ганебними".

Він також наголосив, що Брюссель має "захищати основні інтереси безпеки своїх держав-членів від дій країни-кандидата".

Так глава МЗС Угорщини висловився про роботу українських санкцій проти російської компанії "Лукойл", та про заяву ЄК про відсутність підстав для занепокоєння через припинення транзиту цієї нафти через Україну до Угорщині й Словаччині.

"Той факт, що Європейська комісія відкрито заявила, що не сприятиме забезпеченню енергопостачання Угорщини та Словаччини, лише посилює підозру, що Брюссель доручив Києву створити ці виклики", - заявив Сійярто

За його словами, угорський уряд "наполегливо працював протягом останніх тижнів" для забезпечення постачання нафти в країну як у короткостроковій, так і в середньостроковій перспективі.

Сійярто додав, що Будапешт "близький до завершення довгострокового рішення, яке забезпечує продовження нафтової співпраці з Росією".

"Після завершення переговорів і наявності необхідних підписів ми негайно про це оголосимо", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, у липні Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання нафти від російської компанії "Лукойл" через Україну у зв'язку із внесенням Києвом компанії до списку санкцій. Київ наполягає, що трубопроводом іде той самий обсяг нафти, що й раніше, завдяки іншим російським компаніям.

Угорщина та Словаччина звернулися до Єврокомісії з проханням розпочати консультації щодо торговельної угоди з Україною.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що запроваджені Україною санкції не порушують Угоду про асоціацію з ЄС, а реакція словацької та угорської сторін є вкрай політизованою та маніпулятивною.

Вже 23 серпня віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Єврокомісія не бачить підстав для занепокоєння через припинення транзиту нафти російського "Лукойлу" через Україну до Угорщині й Словаччині.