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Шмыгаль пояснил Еврокомиссии позицию Украины по санкциям против "Лукойла" и транзиту нефти

Украина, Четверг 01 августа 2024 12:42
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Шмыгаль пояснил Еврокомиссии позицию Украины по санкциям против "Лукойла" и транзиту нефти Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в разговоре с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом пояснил позицию Киева по поводу справедливых санкций против российского "Лукойла", которому запрещено транспортировать нефть через территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Шмыгаля в Telegram.

"Сообщил, что введенные Украиной санкции не нарушают Соглашение об ассоциации с ЕС, а реакция словацкой и венгерской сторон крайне политизирована и манипулятивна", - написал он.

По его словам, Украина всегда открыта для конструктивного сотрудничества со странами-членами ЕС, в частности с Венгрией и Словакией.

Шмыгаль отметил, что настоящую угрозу этим странам несет Россия, которая путём энергетического шантажа пытается избежать справедливых санкций.

"И мы благодарны Еврокомиссии за политику ограничения российских энергоресурсов и поддержку стран ЕС, активно диверсифицирующих свои энергетические потоки", - написал премьер.

Санкции против "Лукойла"

Напомним, в июле Венгрия и Словакия заявили о прекращении поставок нефти от российской компании "Лукойл" через Украину в связи с внесением Киевом компании в санкционный список. Киев настаивает, что по трубопроводу идет тот же объем нефти, что и раньше, благодаря другим российским компаниям.

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с просьбой начать консультации по торговому соглашению с Украиной. Однако Валдис Домбровскис, комиссар ЕС по торговле, заявил, что Брюсселю потребуется больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации. Его поддержали все страны ЕС, которые участвовали в совещании 24 июля.

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