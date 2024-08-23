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Еврокомиссия не нашла оснований для обеспокоенности из-за запрета Украиной нефти "Лукойла"

Украина, Пятница 23 августа 2024 15:09
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Еврокомиссия не нашла оснований для обеспокоенности из-за запрета Украиной нефти "Лукойла" Фото: Валдис Домбровскис (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия не видит оснований для беспокойства из-за прекращения транзита нефти российского "Лукойла" через Украину в Венгрию и Словакию.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий "Радіо Свобода".

"Мы исследовали влияние санкций Украины на российского поставщика энергоресурсов "Лукойл" и собрали информацию от всех сторон – Словакии, Венгрии, а также Украины и Хорватии – чтобы получить полную и точную картину ситуации… Поставки сырой нефти через трубопровод Brotherhood продолжаются, и пока нет проблемы с их безопасностью", – сказал он.

В Еврокомиссии также указывают, что получили от украинских властей подтверждение, что транзит сырой нефти из России в Венгрию и Словакию не подвергся влияние, поскольку "Лукойл" не является ее владельцем.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и активно работаем с заинтересованными государствами-членами над альтернативными решениями, в частности через Адриатический трубопровод Janaf. В более широком плане мы возобновили наши призывы к государствам-членам ускорить свои усилия, чтобы уменьшить свою зависимость от российского ископаемого топлива", – добавил Домбровскис.

Санкции против "Лукойла"

Напомним, в июле Венгрия и Словакия заявили о прекращении поставок нефти от российской компании "Лукойл" через Украину в связи с внесением Киевом компании в список санкций. Киев настаивает, что по трубопроводу идет тот же объем нефти, что и раньше, благодаря другим российским компаниям.

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с просьбой начать консультации по торговому соглашению с Украиной.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что введенные Украиной санкции не нарушают Соглашение об ассоциации с ЕС, а реакция словацкой и венгерской сторон крайне политизирована и манипулятивна.

Через Украину ежегодно транзитом проходит около 12-13 млн тонн нефти. Около 5 млн тонн из них получает Венгрия, для которой этот объем составляет почти 70% от импорта.

Подробнее о ситуации с транзитом нефти читайте в материале РБК-Украина "Буря в стакане. Зачем Путин и Орбан устроили политический спектакль из-за нефти и санкций".

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