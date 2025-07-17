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Глава МИД Турции призвал ООН остановить Израиль в Секторе Газа

Четверг 17 июля 2025 03:30
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Глава МИД Турции призвал ООН остановить Израиль в Секторе Газа Фото: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан решительно осудил военную операцию Израиля в Секторе Газа и призвал ООН не допустить эскалации войны в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Global.

В ходе выступления в Совете Безопасности ООН 16 июля, Фидан обвинил армию Израиля в геноциде населения Сектора Газа и отметил, что анклав уже превратился в "концентрационный лагерь".

Он обратил внимание на массовое перемещение населения, масштабные разрушения и сознательное блокирование гуманитарной помощи в регионе.

По словам министра, "мирных жителей без разбора убивают в пунктах раздачи помощи, когда они пытаются получить еду и воду", а "голод используется как оружие войны".

"Пока мы собрались в этом зале сегодня, геноцидная война Израиля против палестинского народа продолжается непрерывно. Более 2 миллионов человек испытывают невероятные страдания в Газе", - заявил министр.

Нарушение гуманитарного права

Во время выступления, Фидан также обвинил Израиль в нарушении всех основополагающих принципов международного гуманитарного права.

Он предупредил, что гуманитарный кризис в Секторе Газа перерос в испытание глобальной моральной решимости и подчеркнул, что "это не может продолжаться дальше".

"Только Организация Объединенных Наций может обеспечить эффективное, нейтральное и достойное предоставление гуманитарной помощи. Основополагающие принципы гуманитарной деятельности - гуманность, нейтральность, беспристрастность и независимость - должны быть сохранены", - отметил он.

Угроза региональной войны

Кроме того, Фидан предупредил, что военная кампания Израиля в Секторе Газа создает риск более широкой эскалации в регионе.

Он подчеркнул, что "эта стратегия агрессии распространяется не только на Палестину, но и на Ливан, Сирию и Иран", а "в Сирии израильские удары ставят под угрозу хрупкий мир, добытый дорогой ценой".

Глава турецкого МИД призвал международное сообщество предотвратить дальнейшую эскалацию и не допустить, чтобы Сирия снова погрузилась в хаос.

Палестинское государство и критика ООН

Глава МИД Турции заявил о поддержке Анкарой полного международного признания Государства Палестина и его членства в ООН, и считает это необходимым условием для достижения прочного мира на Ближнем Востоке.

В завершение выступления, министр резко раскритиковал Совет Безопасности ООН и заявил, что "он подвел народ Газы и попрал человеческое достоинство".

По его словам, "это уже не просто гуманитарная катастрофа, а испытание нашей общей человечности".

По мнению Фидана, следует немедленно "положить конец безнаказанности, обеспечить немедленное и устойчивое прекращение огня, доставить беспрепятственную гуманитарную помощь и возобновить обязательства по формуле двух государств".

Критика Турции в адрес Израиля

Уже более года президент и правительство Турции регулярно критикуют Израиль за военную кампанию против ХАМАС в Секторе Газа, начавшуюся в октябре 2023 года.

В начале мая 2024 года Анкара приостановила торговлю с Израилем и готова возобновить ее после разрешения на бесперебойный и достаточный поток гуманитарной помощи в Сектор Газа.

В июне этого года президент Турции Реджеп Эрдоган эмоционально высказался об ударах Израиля по ядерным и военным объектам Ирана.

В то же время, Израиль выразил обеспокоенность выводом войск США из Сирии. В Иерусалиме убеждены, что это даст возможность Турции усилить влияние в регионе.

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