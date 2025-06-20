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Война Израиля с Ираном приближается к "точке невозврата", - Эрдоган

Пятница 20 июня 2025 18:56
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Война Израиля с Ираном приближается к "точке невозврата", - Эрдоган Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном быстро достигает "точки невозврата". Такая ситуация может повлиять не только на Ближний Восток.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"К сожалению, геноцид в Газе и конфликт с Ираном быстро достигают точки невозврата. Это безумие должно закончиться как можно скорее", - рассказал Эрдоган.

По его словам, последствия могут повлиять на регион, Европу и Азию "на многие годы".

Война Израиля с Ираном

Напомним, с начала операции Израиля против Ирана прошла уже неделя. Израиль прицельно атакует военную инфраструктуру Ирана, а также ядерные объекты.

Главная цель израильских военных - не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие.

В частности, в ночь на 20 июня около 50 истребителей Израиля атаковали Тегеран. Их целью стали несколько ядерных объектов.

В свою очередь Иран сегодня, 20 июня, днем ударил по нескольким городам Израиля баллистическими ракетами. Известно, что в Хайфе был "прилет", в результате чего пострадали как минимум два человека.

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Израиль Турция Иран Реджеп Тайип Эрдоган
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