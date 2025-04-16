Войска США покидают Сирию: Израиль и Турция приближаются к "красной линии"

Израиль встревожен решением Трампа вывести войска США из Сирии, поскольку это позволит Турции существенно усилить влияние в этой стране и в целом в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet .

Отмечается, что соответствующее решение принято несмотря на попытки Израиля убедить Вашингтон сохранить присутствие американских войск в регионе. Хотя эти усилия не увенчались успехом, израильские военные чиновники продолжают диалог с администрацией США для пересмотра этого решения.

Вывод войск не стал неожиданностью: президент Дональд Трамп еще во время первого срока публично выступал за сокращение военного присутствия США на Ближнем Востоке. Эта позиция отражает изоляционистскую внешнеполитическую доктрину его администрации, частично формирующуюся под влиянием вице-президента Джей Ди Вэнса.

"Это не наша война", - неоднократно заявлял Трамп. Известно, что Пентагон уже долгое время готовился к реализации этого сценария. Сегодня Вашингтон переходит к практическому этапу, регулярно информируя израильскую сторону о дальнейших действиях. В ходе консультаций израильские представители неоднократно выражали глубокую обеспокоенность потенциальными последствиями такого шага.

Высокопоставленный израильский чиновник отметил Ynet, что вывод войск может быть лишь частичным. Израиль опасается, что такое развитие событий только будет способствовать реализации амбиций Турции по усилению собственного присутствия в Сирии после свержения режима Башара Асада.

Сейчас контингент США дислоцирован в ряде стратегических точек на востоке и севере Сирии и играет важную роль в обеспечении региональной стабильности. В Израиле опасаются, что после их вывода Анкара активизирует попытки взять под контроль ключевые военные объекты, в частности в районе сирийской Пальмиры, включая базы Т-4 и Тадмур.

Турецкий "ледокол"

По информации Ynet, президент Турции Реджеп Эрдоган стремится использовать изменение геополитической ситуации для усиления позиций в регионе. Растущая агрессивная риторика Анкары в отношении Израиля после начала войны в Секторе Газа, усилила тревогу в Иерусалиме. Хотя Турция официально не является враждебным государством, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал ее "сложным" партнером.

Израиль уже предупредил США и Турцию, что постоянное присутствие турецких военных сил на упомянутых базах будет восприниматься как пересечение "красной линии" и будет угрожать свободе действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на северном направлении.

На прошлой неделе в Азербайджане состоялась встреча представителей Израиля и Турции, во время которой стороны обсудили перспективы внедрения механизмов избежания конфликтов, подобных израильско-российской модели, которая ранее применялась в Сирии.

Израильская сторона подчеркнула, что возлагает ответственность за дальнейшее развитие событий на новую власть Сирии. Любые действия, которые могут поставить под угрозу безопасность Израиля, будут рассматриваться как основание для военного ответа. В этом контексте стороны начали консультации по созданию координационного механизма для избежания конфликтов.

Однако в Минобороны Израиля выражают серьезную обеспокоенность тем, что теплые сигналы Трампа в адрес Эрдогана, в частности во время недавней встречи с Нетаньяху, отражают тенденцию к растущей дистанции США в регионе. Предложение Трампа выступить посредником в отношениях между Израилем и Турцией не было воспринято в Иерусалиме как успокаивающий сигнал.

По словам источников в сфере безопасности, недавние авиаудары по базе Т-4 следует рассматривать как "гонку на опережение" перед выводом американского контингента.

В то же время, Израиль фокусируется на недопущении изменения баланса сил в Сирии, Турция поддерживает тесные связи с новым президентом страны Ахмадом аш-Шараа - бывшим лидером "Аль-Каиды", чья джихадистская группа "Хайят Тахрир аш-Шам" сыграла решающую роль в свержении режима Асада в декабре 2024 года.

После вывода иранских сил, которые ранее были ключевыми союзниками Дамаска, Израиль сейчас опасается, что Турция будет пытаться заполнить вакуум и создать военную базу в "новой Сирии", что потенциально может поставить под угрозу израильскую оперативную свободу, в частности в районе Голанских высот.

Опасения Израиля и потеря доверия

В финале встречи в Азербайджане обсуждались технические аспекты создания механизма недопущения конфликтов. Израильская сторона четко подчеркнула, что любое изменение в присутствии иностранных войск на территории Сирии, а особенно размещение турецких сил в районе Пальмиры, является неприемлемым и будет рассматриваться как нарушение доверия.

"Израиль уже заявлял, что предотвращение подобных угроз является прямой ответственностью Дамаска. Любые действия, представляющие угрозу Израилю, автоматически ставят под угрозу режим аш-Шараа", - подчеркнул источник.

База Т-4, расположенная возле Тадмора, в последнее время стала мишенью для израильских авиаударов. Представители израильской безопасности заявили, что потенциальное присутствие турецких войск в этом регионе, который географически удален от турецкой границы, может существенно ограничить свободу действий Воздушных сил Израиля.

По сообщениям, удары по ряду сирийских объектов, в частности по Т-4, были нанесены после того, как турецкие делегации посетили эти районы в рамках подготовки к возможному развертыванию.

Несмотря на усилия по снижению напряженности, уже через два дня после встречи в Азербайджане президент Эрдоган выступил с очередным критическим заявлением, назвав Израиль "террористическим государством" и обвинив его в попытке сорвать сирийскую "революцию".

"Те, кто стремится причинить ещё больше боли сирийскому народу, должны быть готовы заплатить за это", - заявил турецкий лидер в своей речи.