Глава МИД Турции может передать России результаты переговоров с Зеленским, - Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию для переговоров, которые касаются войны с РФ. Результаты диалога могут передать Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Один из источников журналистов утверждает, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан может лично связаться с российскими чиновниками и передать им результаты обсуждений, если будет "позитивный результат", в том числе возможный обмен пленными.

По данным собеседников Bloomberg, завтра, 19 октября, глава украинского государства посетит Турцию, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Неназванный источник издания рассказал, что Зеленский хочет воспользоваться усилением давления на Россию со стороны США, чтобы оживить дипломатию для завершения войны.

Визит Зеленского в Турцию

Напомним, сегодня, 18 ноября, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свой визит в Турцию.

По его словам, в Турции ожидаются переговоры по восстановлению дипломатических процессов.

В частности, приоритетом для Украины является возвращение пленных.

После этого западные СМИ со ссылкой на собственные источники написали, что в Турции у Зеленского запланирована встреча со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

К слову, ранее Турцию посещал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров. После визита он пообещал, что Украина и Россия возобновят обмен пленными.

В частности, планируется вернуть домой 1200 украинцев, которые попали в российский плен.