Глава МИД Турции может передать России результаты переговоров с Зеленским, - Bloomberg
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию для переговоров, которые касаются войны с РФ. Результаты диалога могут передать Москве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Неназванный источник издания рассказал, что Зеленский хочет воспользоваться усилением давления на Россию со стороны США, чтобы оживить дипломатию для завершения войны.
По данным собеседников Bloomberg, завтра, 19 октября, глава украинского государства посетит Турцию, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.
Один из источников журналистов утверждает, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан может лично связаться с российскими чиновниками и передать им результаты обсуждений, если будет "позитивный результат", в том числе возможный обмен пленными.
Визит Зеленского в Турцию
Напомним, сегодня, 18 ноября, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свой визит в Турцию.
По его словам, в Турции ожидаются переговоры по восстановлению дипломатических процессов.
В частности, приоритетом для Украины является возвращение пленных.
После этого западные СМИ со ссылкой на собственные источники написали, что в Турции у Зеленского запланирована встреча со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.
К слову, ранее Турцию посещал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров. После визита он пообещал, что Украина и Россия возобновят обмен пленными.
В частности, планируется вернуть домой 1200 украинцев, которые попали в российский плен.