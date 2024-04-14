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В Конгрессе США срочно проголосуют поддержку Израиля. Возможно, и помощь Украине тоже

Воскресенье 14 апреля 2024 04:35
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В Конгрессе США срочно проголосуют поддержку Израиля. Возможно, и помощь Украине тоже Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

На следующей неделе Палата представителей США рассмотрит законопроект о поддержке Израиля. Это может быть тот же законопроект, в котором также предусматривается 60 млрд долларов на военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В субботу руководство республиканцев в Палате представителей объявило, что на следующей неделе палата будет голосовать за законопроект в поддержку Израиля. Атака Ирана вызвала новые двухпартийные призывы к принятию пакета иностранной помощи, пишет американское издание.

"В свете неоправданной атаки Ирана на Израиль на следующей неделе Палата представителей отойдет от своего ранее объявленного расписания законодательных заседаний, чтобы рассмотреть законодательство, которое поддерживает нашего союзника Израиль и привлекает к ответственности Иран и его террористических ставленников", — говорится в заявлении. .

Из текста объявления непонятно, за какой документ будет голосовать Палата представителей, идет ли речь именно о пакете помощи иностранным государствам, который объединяет финансирование Израиля с помощью Украине и Тайваню.

Скализ сказал, что "дополнительная информация… будет предоставлена".

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд. долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден. Республиканцы в Конгрессе США блокируют решение именно посредством помощи Украине.

Вчера, 13 апреля, имеющий значительное влияние на республиканцев кандидат в президенты США Дональд Трамп намекнул, что поддержит продолжение финансирования помощи Украине. Однако республиканец считает, что помощь должна быть не в виде "подарка", а в формате ссуды.

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