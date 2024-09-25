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Глава МИД Польши призвал разрешить Украине бить западным оружием вглубь России

Среда 25 сентября 2024 17:23
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Глава МИД Польши призвал разрешить Украине бить западным оружием вглубь России Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Польше не понимают позиции Соединенных Штатов Америки по поводу запрета для Украины бить западным оружием вглубь территории России. ВСУ должны получить разрешение на дальнобойные удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в комментарии CNN.

Сикорский отметил, что всем государствам мира в случае ведения боевых действий существуют ограничения, определенные международным гуманитарным правом, однако Россия систематически игнорирует их.

"Я был во Львове, и там российская ракета убила целую семью. Отец смотрел, как из-под завалов достают тела его жены и трех дочерей", - напомнил польский министр.

Он добавил, что Россия системно уничтожает украинскую энергетическую инфраструктуру и уже разрушила около 70% объектов.

"Ракета, которая убила львовскую семью, была выпущена российским бомбардировщиком, летевшим над территорией РФ и взлетевшим с российского аэродрома. Назовите мне хоть одну причину, почему Украина не должна иметь возможности уничтожить тот бомбардировщик, ударив по тому аэродрому. Жертва агрессии имеет право обороняться, в том числе ударами по территории агрессора", - подчеркнул Сикорский.

Глава МИД Польши также напомнил, что с августа украинские войска уже находятся в Курской области РФ, намекая, что это должно развеять опасения западных союзников по поводу реакции Кремля на пересечение "красных линий".

Удары вглубь России

Напомним, в последнее время союзники Украины снова обсуждают возможность снятия ограничений на использование украинскими военными предоставленного им дальнобойного оружия для ударов по территории России.

США сохраняют запрет на такие действия, официальная позиция Британии пока тоже не изменилась.

Хотя издание The Guardian сообщило, что США и Британия якобы уже приняли такое решение, однако пока не объявили его публично. Официальных подтверждений этих сведений пока нет.

The Washington Post сообщил, что США выразили сомнения в эффективности использования Украиной дальнобойных ракет для нанесения ударов по российской территории. По мнению представителей Белого дома и Пентагона, украинские лидеры не смогли предоставить достаточные аргументы в пользу такой стратегии.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что союзники разрешат бить вглубь России, но для этого нужно решение США. Эту тему он будет обсуждать во время встречи с американским лидером Джо Байденом на этой неделе.

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