Глава МИД Польши призвал разрешить Украине бить западным оружием вглубь России

Сикорский отметил, что всем государствам мира в случае ведения боевых действий существуют ограничения, определенные международным гуманитарным правом, однако Россия систематически игнорирует их.

"Я был во Львове, и там российская ракета убила целую семью. Отец смотрел, как из-под завалов достают тела его жены и трех дочерей", - напомнил польский министр.

Он добавил, что Россия системно уничтожает украинскую энергетическую инфраструктуру и уже разрушила около 70% объектов.

"Ракета, которая убила львовскую семью, была выпущена российским бомбардировщиком, летевшим над территорией РФ и взлетевшим с российского аэродрома. Назовите мне хоть одну причину, почему Украина не должна иметь возможности уничтожить тот бомбардировщик, ударив по тому аэродрому. Жертва агрессии имеет право обороняться, в том числе ударами по территории агрессора", - подчеркнул Сикорский.

Глава МИД Польши также напомнил, что с августа украинские войска уже находятся в Курской области РФ, намекая, что это должно развеять опасения западных союзников по поводу реакции Кремля на пересечение "красных линий".

В Lviv a other saw his wife & three daughters killed по Russian attack. “The missile… was launched от Russian bomber flying over Russian territory from Russian airfield. Give me one reason why Ukraine не может быть приятно для того, чтобы идти от… что в районе,” says @radeksikorski pic.twitter.com/0Q0T1yfDuN — Christiane Amanpour (@amanpour) September 24, 2024