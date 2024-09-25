Глава МИД Польши призвал разрешить Украине бить западным оружием вглубь России

В Польше не понимают позиции Соединенных Штатов Америки по поводу запрета для Украины бить западным оружием вглубь территории России. ВСУ должны получить разрешение на дальнобойные удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в комментарии CNN .

Сикорский отметил, что всем государствам мира в случае ведения боевых действий существуют ограничения, определенные международным гуманитарным правом, однако Россия систематически игнорирует их.

"Я был во Львове, и там российская ракета убила целую семью. Отец смотрел, как из-под завалов достают тела его жены и трех дочерей", - напомнил польский министр.

Он добавил, что Россия системно уничтожает украинскую энергетическую инфраструктуру и уже разрушила около 70% объектов.

"Ракета, которая убила львовскую семью, была выпущена российским бомбардировщиком, летевшим над территорией РФ и взлетевшим с российского аэродрома. Назовите мне хоть одну причину, почему Украина не должна иметь возможности уничтожить тот бомбардировщик, ударив по тому аэродрому. Жертва агрессии имеет право обороняться, в том числе ударами по территории агрессора", - подчеркнул Сикорский.

Глава МИД Польши также напомнил, что с августа украинские войска уже находятся в Курской области РФ, намекая, что это должно развеять опасения западных союзников по поводу реакции Кремля на пересечение "красных линий".