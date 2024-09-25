Глава МЗС Польщі закликав дозволити Україні бити західною зброєю вглиб Росії
У Польщі не розуміють позиції Сполучених Штатів Америки щодо заборони для України бити західною зброєю вглиб території Росії. ЗСУ мають отримати дозвіл на далекобійні удари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського у коментарі CNN.
Сікорський зазначив, що до усіх держав світу у разі ведення бойових дій існують обмеження, визначені міжнародним гуманітарним правом, проте Росія систематично ігнорує їх.
"Я був у Львові, і там російська ракета вбила цілу родину. Батько дивився, як з-під завалів дістають тіла його дружини та трьох доньок", - нагадав польський міністр.
Він додав, що Росія системно нищить українську енергетичну інфраструктуру і вже зруйнувала близько 70% об’єктів.
"Ракета, яка вбила львівську родину, була випущена російським бомбардувальником, що летів над територією РФ і злетів з російського аеродрому. Назвіть мені хоч одну причину, чому Україна не повинна мати можливості знищити того бомбардувальника, вдаривши по тому летовищу. Жертва агресії має право оборонятися, у тому числі ударами по території агресора", - наголосив Сікорський.
Глава МЗС Польщі також нагадав, що з серпня українські війська вже перебувають у Курській області РФ, натякаючи, що це мало б розвіяти побоювання західних союзників щодо реакції Кремля на перетин "червоних ліній".
In Lviv a father saw his wife & three daughters killed by a Russian attack. “The missile… was launched from a Russian bomber flying over Russian territory from a Russian airfield. Give me one reason why Ukraine should not be able to take out… that airfield,” says @radeksikorski pic.twitter.com/0Q0T1yfDuN— Christiane Amanpour (@amanpour) September 24, 2024
Удари вглиб Росії
Нагадаємо, останнім часом союзники України знову обговорюють можливість зняття обмежень на використання українськими військовими наданої їм далекобійної зброї для ударів по території Росії.
США зберігають заборону на такі дії, офіційна позиція Британії поки що також не змінилася.
Хоча видання The Guardian повідомило, що США та Британія нібито вже ухвалили таке рішення, проте поки що не оголосили його публічно. Офіційних підтверджень цих відомостей зараз немає.
The Washington Post повідомив, що США висловили сумніви щодо ефективності використання Україною далекобійних ракет для завдання ударів по російській території. На думку представників Білого дому та Пентагону, українські лідери не змогли надати достатніх аргументів на користь такої стратегії.
Водночас президент України Володимир Зеленський впевнений, що союзники дозволять бити вглиб Росії, але для цього треба рішення США. Цю тему він обговорюватиме під час зустрічі з американським лідером Джо Байденом цього тижня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.