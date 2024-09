Глава МЗС Польщі закликав дозволити Україні бити західною зброєю вглиб Росії

Сікорський зазначив, що до усіх держав світу у разі ведення бойових дій існують обмеження, визначені міжнародним гуманітарним правом, проте Росія систематично ігнорує їх.

"Я був у Львові, і там російська ракета вбила цілу родину. Батько дивився, як з-під завалів дістають тіла його дружини та трьох доньок", - нагадав польський міністр.

Він додав, що Росія системно нищить українську енергетичну інфраструктуру і вже зруйнувала близько 70% об’єктів.

"Ракета, яка вбила львівську родину, була випущена російським бомбардувальником, що летів над територією РФ і злетів з російського аеродрому. Назвіть мені хоч одну причину, чому Україна не повинна мати можливості знищити того бомбардувальника, вдаривши по тому летовищу. Жертва агресії має право оборонятися, у тому числі ударами по території агресора", - наголосив Сікорський.

Глава МЗС Польщі також нагадав, що з серпня українські війська вже перебувають у Курській області РФ, натякаючи, що це мало б розвіяти побоювання західних союзників щодо реакції Кремля на перетин "червоних ліній".

