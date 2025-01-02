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Трамп может быть решающим в завершении войны с Россией, - Зеленский

Четверг 02 января 2025 21:25
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Трамп может быть решающим в завершении войны с Россией, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Избранный президент США Дональд Трамп может быть решающим в завершении войны России против Украины. Он может помочь остановить российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью в эфире телемарафона.

"Трамп может быть решающим. Для нас это самое главное. Он, его качества, они такие есть. Он способен быть решающим в этой войне. Он способен остановить Путина, справедливее сказать, помочь нам остановить Путина. Он это может", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что у него уже было несколько разговоров с Трампом.

"Он, я считаю, что сильный и непредсказуемый. Я хотел бы, чтобы непредсказуемость Трампа касалась России. Я считаю, что он действительно хочет закончить войну. Я считаю, что это правда", - отметил Зеленский.

Намерения Трампа завершить войну РФ против Украины

Напомним, Дональд Трамп еще во время президентской предвыборной кампании в США заявлял о своем намерении завершить войну России против Украины. В частности, он утверждал, что сможет это сделать в первый день своего президентства.

Также сообщалось, что в сентябре Трамп обещал Зеленскому, что хочет добиться "справедливой сделки для всех".

В декабре американская пресса писала, что команда Трампа обсуждает с Белым домом и чиновниками Украины завершение войны.

Подробнее о том, что Трамп готовит Украине и есть ли шансы на окончание войны в 2025 году, - читайте в материале РБК-Украина.

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