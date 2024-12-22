Трамп пообещал закончить войну в Украине и не допустить Третью мировую

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что закончит войну России против Украины. Более того, он утверждает, что не допустит Третью мировую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его выступления на консервативном форуме Am Fest.

"Я закончу войну в Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке. И я не допущу, я обещаю, Третьей мировой войны. А мы очень близки к Третьей мировой войне", - сказал Трамп.

Какие еще заявления прозвучали от Трампа

Напомним, во время этого же выступления избранный президент США также заявил, что хочет встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы завершить войну в Украине. Однако момента встреч нужно дождаться.

"Одна из вещей, которую я хочу сделать, и быстро, - это встретиться с президентом Путиным, который заявил, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Поэтому нам нужно дождаться этого, но мы должны остановить эту войну", - подчеркнул Трамп.

Также он в очередной раз повторил, что если бы он был президентом, то этой войны никогда бы не произошло.

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