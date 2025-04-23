Глава МИД Польши назвал страну, способную заставить Путина прекратить войну

Сотрудничество Китая с Россией - это тревожный факт. Но Пекин может изменить позицию и повлиять на Москву.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

"Мы считаем, что Китай создал бы новую ценность в мировом порядке, если бы - а у него есть для этого средства - положил конец колониальной войне Путина в Украине. Вместо "воина-волка" мы бы предпочли видеть в Китае посланника мира", - подчеркнул министр.

Он добавил, что Польша уважает китайскую нацию и ее великую культуру. "У нас разные подходы к правам человека, но мы восхищаемся модернизационным скачком, который совершила Китайская Народная Республика за последние десятилетия", - сказал он.

Он также оценил российско-китайское сотрудничество как тревожное.

"Мы не должны закрывать глаза на поведение стран, поддерживающих российскую войну и создающих так называемую "ось хаоса", - заявил Сикорский. Он добавил, что КНДР не только поставляет России оружие, но и отправляет на фронт своих солдат, а Иран предоставляет России технологии для производства беспилотников "Шахед".

Польский контингент

Сикорский подчеркнул, что Польша не будет отправлять войска в Украину в рамках миротворческой миссии, но окажет поддержку возможной миссии.

Он добавил, что без Польши оказание помощи Украине было бы невозможным. Не менее 80 процентов помощи, направляемой в Украину, проходит через центр в Ясенке, а Польша обучила почти 30 тысяч украинских солдат.

Сикорский заявил, что на сегодняшний день Польша предоставила Украине 45 пакетов помощи на сумму около 4 млрд евро, в настоящее время осуществляются поставки по 46-му пакету.

Потенциал НАТО

Министр иностранных дел Польши сообщил, что нынешний потенциал всех государств-членов НАТО, по расходам на оборону, составляет почти 1,5 трлн долларов, а оборонный бюджет России составляет около 145 млрд долларов.

С 2016 года страны НАТО, за исключением США, увеличили свои расходы с 255 млрд долларов до 506 млрд долларов, или на 98%. После вторжения России на Украину рост ускорился.

Он отметил, что если бы все государства-члены НАТО тратили 3,5% своего ВВП на оборону, как США, это составило бы 1,9 триллиона долларов - в 13 раз больше, чем Россия.

"Эти цифры показывают масштаб нашего потенциала. И пока НАТО является эффективным альянсом, Россия нас не победит", - отметил он.