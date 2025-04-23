Социолог Владимир Паниотто: Большинство украинцев сохраняют готовность к длительному сопротивлению

Как украинцев изменила война, уместно ли сейчас говорить о выборах, какие шансы на победу в них у действующего президента Владимира Зеленского и будут ли популярными "партии военных" уже в мирное время – в интервью Владимира Паниотто для РБК-Украина.

Главное:

Когда привычные вещи оказываются под угрозой, они приобретают большую ценность. Что сейчас важно для украинцев и как их меняет война?

Как относятся к ВПЛ в громадах и изменилось ли отношение к тем, кто выехал за границу?

Сколько беженцев вернется домой после войны и выедут из страны мужчины, когда для них откроют границы?

Конвертируется ли поддержка Зеленского после разговора в Овальном кабинете в его поддержку на выборах?

Как изменятся результаты выборов, если в них будет участвовать Залужный?

Когда под угрозой оказывается само существование – безопасность, дом, близкие рядом – меняется и восприятие счастья. Из-за вынужденных обстоятельств для украинцев стало ценным то, что казалось обыденным: иметь свет и воду, спать без обстрелов, видеть родных. За время войны люди изменили свое ощущение "нормальности". Изменились и сами украинцы, говорит социолог, ведущий исследователь общественных настроений, генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Украина в эти годы сделала стратегический выбор – поддержка вступления в ЕС и НАТО остается стабильной. Хотя оптимизма становится меньше, готовность бороться не исчезает: количество тех, кто морально настроен на длительное сопротивление врагу, вдвое превышает тех, кто к этому не готов.

Украинцы способны объединяться, когда видят угрозу и не только военные удары, но и информационные. После скандала в Овальном кабинете выросла поддержка Владимира Зеленского, это было похоже на эффект "сплочения вокруг флага" в начале большой войны. Но эта поддержка скорее эмоциональная, и вряд ли перерастет в электоральную поддержку, считает специалист.

О том, можно ли быть счастливым во время жестокой войны, о снижении оптимизма у украинцев и о том, стоит ли обнародовать электоральные рейтинги, когда выборы в обозримой перспективе вряд ли будут – в разговоре Владимира Паниотто с РБК-Украина.

Про оптимизм, переживание потерь и "формулу счастья"

– Несмотря на сложные обстоятельства войны, большинство украинцев и сейчас остаются оптимистами. Но все меньше людей считает, что страна движется в правильном направлении. О чем это говорит – об усталости, разочаровании?

– Действительно, реалии первого года полномасштабной войны (2022 год) отличаются от реалий на четвертый год войны (2025 год), что заметно и по динамике некоторых показателей общественных настроений. В частности, несколько снизился и уровень оптимизма и количество тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении. Однако на самом деле, несмотря на все ужасы трех лет, украинцы сохраняют и оптимизм, и чувство эмоциональной принадлежности к Украине, украинской нации и ее судьбе.

Поэтому хотя некоторые показатели и снизились, но с точки зрения всенародного сопротивления ситуация остается такой же. Это и готовность терпеть войну столько, сколько нужно, и несогласие идти на территориальные компромиссы, и эмоциональное состояние.

Это не столько признак разочарования, сколько проявление усталости, психологического истощения и более прагматичного взгляда на ситуацию. В 2022 году общество переживало подъем, эффект "сплочения вокруг флага". В 2024-25 годах это уступает место рутинному стрессу и ощущению неопределенности. Но при этом остается ядро устойчивости, которое держит общество на плаву.

– Украинцы способны объединяться в критические моменты, но потом начинается критика. Видите ли вы такое сейчас?

– Да, мы наблюдаем классическую волну эмоциональной мобилизации, которая постепенно сменяется более рациональной фазой. В 2022-2023 годах критика власти почти исчезла, уровень доверия к президенту, правительству, армии был максимальным. Но в конце 2023 после неудачного контрнаступления стало ясно, что война надолго. Поэтому возобновилась политическая жизнь, оппозиция начала более активную борьбу, власть стала тоже более активна в отношении оппозиции.

К сожалению, очень часто политическая борьба становится безответственной и уменьшает сплоченность и боеспособность общества, – Владимир Паниотто

В 2024 году мы фиксировали рост критичности, в частности относительно действий власти, оборонной политики, коррупции и тому подобное. Это естественная демократическая реакция общества, которое стремится к ответственности и результатам. Но, к сожалению, очень часто политическая борьба становится безответственной и уменьшает сплоченность и боеспособность общества.

В исследовании мая 2024 года большинство украинцев – 63% – считали, что критика отдельных действий власти должна быть, но в конструктивных рамках, которые бы не расшатывали ситуацию в стране.

– В начале полномасштабной войны говорили о переоценке ценностей. Действительно ли у украинцев трансформировалось представление о счастье, изменилось ощущение нормальности, важность тех или иных вещей?

– Да, трансформация произошла. О том, чувствуют ли себя люди счастливыми, мы спрашиваем минимум раз в год уже много лет. Но в 2022-м засомневались. Можем ли мы такое спрашивать, не станут ли респонденты ругать наших интервьюеров? И кто скажет, что счастлив во время войны? Но все же спросили.

И, к нашему удивлению, показатели счастья почти не изменились: в декабре 2021 в Украине было 71% счастливых людей, а в марте 2022-го – 68%. Сейчас процент счастливых снизился до 58%, но количество несчастных – только 16% (остальные – средняя позиция).

Как можно быть счастливым во время ужасной войны? Дело в том, что счастье можно условно представить как дробь, где в числителе – достижения человека (материальный уровень, любимое дело, отношения и так далее), а в знаменателе – его ожидания или стремления, то, что он хотел иметь или достичь.

– Похоже на то, что вы изобрели формулу счастья.

– Некоторое время я так думал, но потом оказалось, что об этом пишут и другие исследователи. Например, американский исследователь Ричард Лейард обратил внимание, что в США в период с 1985 по 2005 год реальные доходы населения удвоились, но уровень ощущения счастья остался неизменным.

Он доказывает, что повышение общего благосостояния общества не обязательно делает людей счастливее – счастливее они себя чувствуют тогда, когда их благосостояние выше, чем у окружающих, у соседей, друзей, сотрудников. Стремления людей зависят от того, как живет так называемая референтная группа – то есть те, с кем человек себя сравнивает.

Во времена войны, когда очень много людей сталкиваются с потерями и сложностями, уменьшается уровень ожиданий – то есть знаменатель в этой "формуле счастья" – что в определенной степени компенсирует потери и трудности. Например, в исследовании Института социологии НАН Украины, которое в 2022-2023 годах в полевой части реализовывал КМИС, респондентов спрашивали: "Сколько денег нужно вашей семье на одного человека в месяц, чтобы жить нормально?".

В ноябре 2021 года это значение составляло в среднем 385 долларов, в декабре 2022 – уже только 240 долларов. Другими словами, когда привычные вещи – например безопасность, крыша над головой или возможность быть с близкими – оказываются под угрозой, они приобретают большую ценность. Люди изменили критерии "нормальной жизни" – теперь это в основном базовые вещи: жить дома, иметь свет и воду, видеть детей и не слышать взрывов. Для многих украинцев сегодня уже именно это является источником счастья.

Сплоченность и стратегический выбор. Как украинцев меняет война

– Как в целом меняют украинцев годы войны?

– Это вопрос, на который можно очень долго отвечать. По некоторым аспектам изменения за этот период были более существенными, чем за весь период независимости. Мы с Антоном Грушецким (исполнительный директор КМИС – ред.) написали книгу "Война и трансформация украинского общества", она обнародована на английском языке в январе, а до сентября должен быть опубликован и украинский вариант.

Если очень коротко, то основные изменения следующие:

Украина окончательно определилась с геополитическим выбором – большинство граждан во всех регионах поддерживает вступление в ЕС и НАТО, хотя уровень поддержки может колебаться из-за непоследовательности действий западных партнеров.

Отношение к России и Беларуси резко ухудшилось: сторонников России осталось лишь 3%, положительное отношение к россиянам снизилось с 76% в 2021 до 8%.

Война способствовала росту патриотизма и сплоченности: усилилась украинская идентичность, возросло использование украинского языка, взаимопомощь, доверие к волонтерам и волонтерская активность. Региональные и языково-этнические различия заметно уменьшились.

Формирование украинской национальной идентичности активизировалось: доля тех, кто считает себя прежде всего гражданами Украины, выросла с 40% (1992-2004) до около 80% в 2022-2024 годах. Большинство выступает против преподавания русского языка в школах, выросла поддержка ПЦУ, положительное отношение к ОУН-УПА, существенно возросла популярность государственных праздников (особенно Дня независимости Украины).

Из-за войны люди изменили критерии "нормальной жизни" – теперь это в основном базовые вещи: жить дома, видеть детей и не слышать взрывов, говорит директор КМИС

– Не исчерпывается ли у украинцев внутренний резерв веры в лучшее?

– Пока что среди украинцев сохраняется оптимизм, но он становится значительно более сдержанным. Украинский социолог Евгений Головаха (член-кор, директор Института социологии АН Украины – ред) уже много лет назад обнаружил, что украинцы всегда являются "тактическими пессимистами, но стратегическими оптимистами". То есть текущие обстоятельства заставляли многих расстраиваться, их взгляды на следующие 2-3 года пессимистичны, однако большинство сохраняли уверенность, что долгосрочно успех будет именно за Украиной.

Чтобы лучше понимать эти настроения, мы с 2022 года в наших опросах задаем вопрос: "Какой вы видите Украину через 10 лет – скорее как процветающую страну в ЕС или как государство с разрушенной экономикой и значительным оттоком населения?".

Результаты свидетельствуют о постепенном снижении оптимизма. Если в конце 2022 года 88% респондентов верили в европейское будущее Украины, то в декабре 2023 года эта доля сократилась до 73%, а в декабре 2024 года – до 57%. В то же время доля тех, кто ожидает негативного сценария с экономической руиной, выросла с 5% в 2022 году до 28% в 2024 году. Кроме того, часть респондентов выбирает варианты, указывающие на неопределенность и растерянность – то есть речь идет не только о потере веры, а о росте тревоги относительно непредсказуемости будущего.

Вместе с тем уровень готовности к длительному сопротивлению остается достаточно высоким, хотя и постепенно снижается. В январе 2025 года 65% украинцев заявили, что готовы терпеть столько, сколько потребуется (в 2023 году таких было 80%). В марте 2025 года этот показатель составил 54%, а еще 27% были готовы терпеть максимум год. Остальные не смогли дать четкого ответа. То есть процент готовых к очень длительному сопротивлению вдвое больше, чем неготовых. Это свидетельствует о постепенном истощении ресурсов терпения, но не о капитуляционных настроениях.

Следует также понимать, что, кроме оптимизма, у украинцев есть еще один фактор – фактор устойчивости. В марте 2025 мы спрашивали о том, какую цель сейчас Россия ставит перед собой в войне против Украины. Первые две причины (вместе 66%) – "осуществить физический геноцид украинцев" и "захватить всю или большинство территорий Украины, уничтожить государственность и украинскую нацию". То есть украинцы рассматривают эту войну как экзистенциальную, нам просто некуда деваться.

Поэтому, несмотря на усталость, большинство украинцев сохраняют готовность к длительному сопротивлению – и именно эта устойчивость остается источником надежды.

– Как влияют инфляция, рост цен и бедности на настроения людей?

– Влияние очень ощутимо. Это создает давление, особенно на тех, кто потерял работу или имущество. Экономические трудности не обязательно уменьшают патриотизм, но усиливают тревожность и уныние. Но существуют механизмы, компенсирующие это влияние – переоценка ценностей с материальных на экзистенциальные, рост сплоченности и взаимоподдержки, рост доверия к волонтерам, рост ценности украинского государства и демократии, особенно по сравнению с РФ, которая становится все более тоталитарным государством.

Меня лично и удивила, и показалась наиболее показательной разница в отношении к Сталину. Если в Украине к Сталину положительно относится 4%, то в России – 63%. Более того, по данным Левада-центра, последние 10 лет (с 2012) один из самых жестоких тиранов в истории человечества Сталин возглавляет список самых выдающихся людей всех времен и народов с точки зрения населения России. Сталин фактически стал национальным героем России.

Сравнение положительного отношения к Сталину в Украине и России, % (иллюстрация наана Владимиром Паниотто)

О беженцах, ВПЛ и рисках конфликтов в обществе

– Вы упоминали о риске новой социальной дифференциации – "где ты был во время войны". Насколько это актуально сейчас?

– Эта тема стала более острой. Действительно, возникли новые потенциальные источники социального напряжения, в частности новая основа для социальной дифференциации – статус и поведение человека во время войны. Потенциальные социальные конфликты возможны между различными группами украинцев, включая беженцев за рубежом, внутренне перемещенных лиц, основное население, которое не меняло место жительства, и тех, кто проживал на оккупированной территории. Ухудшилось отношение также к русскоязычным украинцам и особенно к украинцам, которые являются этническими русскими.

Кроме того, идет информационная война, и враг постоянно пытается превратить все социальные разделения в линии раскола. Я читал статью Валерия Герасимова – начальника генштаба вооруженных сил РФ, написанную еще в 2013-м. Он пишет, что в современной войне 80% ресурсов идет на информационную войну и только 20% – непосредственно войску.

Конечно, РФ ведут не современную войну, но все равно вкладывают в информационную войну колоссальные ресурсы, несопоставимые с нашими. Это тем легче, что телевидение уже через несколько месяцев после начала полномасштабной войны уступило социальным сетям, прежде всего телеграмм-каналам и YouTube-каналам, которые трудно контролировать.

Кроме того, возобновление политической борьбы приводит к тому, что российские нарративы подхватываются и передаются украинскими медиа. Преобразование новой социальной дифференциации в линии раскола – это еще не доминантный нарратив, но без сознательной работы с этими темами он может превратиться в серьезную проблему.

– Как украинцы относятся к внутренне перемещенным лицам и тем, кто выехал за границу?

– Ситуация с ВПЛ достаточно благополучная. В сентябре-октябре 2024 года КМИС провел опрос для Офиса Совета Европы, в том числе отдельное исследование среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Результаты свидетельствуют, что подавляющее большинство ВПЛ чувствуют доброжелательное отношение со стороны принимающих громад: 68% отметили, что отношение к ним положительное, 27% – нейтральное, и только 4% сообщили о негативном восприятии.

По сравнению с аналогичным опросом, проведенным в конце 2022 года, отношение несколько ухудшилось, но общая картина остается в основном положительной.

Сами же жители громад, которые проживали в них еще до вторжения, также демонстрируют высокий уровень принятия: 71% высказываются положительно о ВПЛ, 24% – нейтрально. Негативное отношение, как среди ВПЛ, так и среди "местных" жителей, остается маргинальным.

Сейчас процент готовых к очень длительному сопротивлению вдвое больше, чем неготовых. Это значит, что настроения у украинцев не капитуляционные, – Владимир Паниотто

Впрочем, это не означает, что разница в статусе между ВПЛ и теми, кто не покидал место жительства, не имеет потенциала для напряженности - особенно в условиях, когда война затягивается, а часть перемещенных лиц, вероятно, не вернется домой. Во многих случаях возвращаться просто некуда из-за уничтожения жилья и инфраструктуры оккупантами. Поэтому уже сейчас, и тем более в послевоенный период, важной задачей станет успешная интеграция ВПЛ в новые громады. То же самое будет касаться и беженцев после их возвращения.

Несмотря на сложности, данные свидетельствуют о постепенной адаптации и интеграции ВПЛ. Так, если в 2022 году трудоустроенными были лишь 37% переселенцев, то в конце 2024 года этот показатель вырос до 56%.

– А как украинцы относятся к тем, кто выехал за границу?

– Отношение к беженцам более агрессивное в социальных сетях, чем в репрезентативных опросах. В социальных сетях часто пишут о том, что "они там наслаждаются Европой, а мы страдаем от атак врага", "что они не хотят помогать борьбе с РФ, то пусть там и остаются, а нам свое делать" и тому подобное.

В наших исследованиях и по шкале социальной дистанции Богардуса, и по прямому вопросу о своем отношении мы видим, что подавляющее большинство (85-90%) имеют нейтральное или положительное отношение к беженцам за рубежом. Но оно разное к разным категориям беженцев. Лучше всего – к матерям с детьми, хуже всего – к мужчинам до 60 лет.

В то же время оно все-таки более прохладное, чем к, например, ВПЛ. По данным наших коллег из компании Рейтинг, у 30% украинцев – прохладное отношение к беженцам. Сейчас существенных проблем с отношением к украинцам за рубежом нет, однако есть потенциальные линии напряженности, которые могут быть в дальнейшем использованы врагом.

Кроме того, беженцы продолжают находиться в социальных сетях и видят негативное отношение к себе. Это одно из препятствий к возвращению. Уже сейчас две трети из 6-7 миллионов беженцев планируют получить гражданство стран, в которых находятся, то есть вернуться планирует только треть, примерно 2 миллиона. Но к тем 4-5 миллионам, которые останутся, поедут мужчины, которые сейчас не имеют права эмигрировать. Поэтому формирование позитивного отношения к беженцам крайне важно для сохранения человеческого ресурса Украины.

– В начале этого года в КМИС делали исследование относительно стрессовых ситуаций в жизни украинцев во время войны. Какие результаты вы обнаружили?

– Чаще всего люди сталкивались с бомбежками (38%), разлукой с родными (30%), потерей доходов (более 40%). Эти события имеют кумулятивный эффект и влияют на психоэмоциональное состояние. Стресс испытывают почти 90% опрошенных, но дистресс (то есть вредный стресс) – только треть из них.

О поддержке Зеленского, Залужного, выборах и запросе на "новые лица"

– Все опросы показывают рост уровня поддержки Владимира Зеленского на фоне давления со стороны США и особенно после скандала в Овальном кабинете. Насколько устойчивым может быть этот рост? Конвертируется ли он уже в цифры поддержки на выборах, которые когда-то все же состоятся?

– После резонансного скандала в США и заявлений американских политиков о возможном сокращении поддержки украинское общество, действительно, консолидировалось. Мы зафиксировали временный рост поддержки Владимира Зеленского – по аналогии с эффектом "сплочения вокруг флага" в первый год войны. Впрочем, этот рост не трансформируется в долговременную электоральную поддержку.

Политические симпатии в значительной степени зависят от текущей ситуации – как военной, так и социально-экономической. Если в течение года будут ощутимые изменения в сфере безопасности или жизненного уровня населения, рейтинги могут снова измениться. Что же касается выборов, то они возможны только после войны и все будет зависеть от того, когда и как она закончится, на какие компромиссы придется идти. А пока что мы видим, что мир возможен только за счет серьезных уступок со стороны Украины, и в этих условиях сохранить высокий уровень поддержки крайне трудно.

КМИС не считает нужным обнародовать данные электоральных рейтингов в условиях, когда выборов в обозримой перспективе не может быть

– Исходя из актуальной социологии, во второй тур потенциальных президентских выборов должны выйти Владимир Зеленский и Валерий Залужный – но кто на каком месте? И как развернутся события во втором туре?

– КМИС не считает нужным обнародовать данные электоральных рейтингов в условиях, когда выборов в обозримой перспективе не может быть. Это приводит только к оживлению политической борьбы и способствует врагу.

Кстати, украинцы против выборов не только во время войны, но и во время временного перемирия, которого хочет добиться Трамп. В отличие от доверия или поддержки, электоральный рейтинг зависит от списка, то есть от того, кто будет участвовать в выборах. В тех исследованиях, с которыми я знаком, действительно во второй тур выходят Зеленский и Залужный, и в нем побеждает Залужный. Но будет ли он участвовать в выборах? И будет ли участвовать Зеленский?

Кроме того, во время выборов начинается активная политическая борьба, поиск компроматов. Например, "почему Залужный во время войны защищал диссертацию у очень сомнительного Кивалова? У него что, было много времени писать диссертацию?" И тому подобное. Неизвестно, как это повлияет на его рейтинг. Неизвестно, кто еще из военных будет в списке, которые будут "отщипывать" рейтинг Залужного. В конце концов все будет зависеть от того, как закончится война, это будет иметь решающее влияние на рейтинг Зеленского и его намерения баллотироваться.

– В случае, если Залужный откажется от баллотирования, насколько вероятной выглядит победа Зеленского? И кто может составить ему компанию во втором туре – кто-то из "старых" политиков?

– Если Залужный не будет участвовать в выборах, шансы Зеленского резко возрастают, сейчас у него нет других соперников. Среди "старых" политиков вероятнее всего участвовать будут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, но их шансы крайне низкие, скорее это будут "новые лица".

– Может ли в обозримой перспективе "выстрелить" какое-то новое лицо на политической сцене, возможно, из среды военных или волонтеров?

– Вполне возможно. Запрос на "новые лица" сохраняется, особенно если они имеют авторитет, связанный с войной: военные, волонтеры, лидеры общин. Например, Притула, Кличко, Ким. Однако для политического прорыва нужно не только доверие, но и организационная и финансовая база.

Я помню, что во время нескольких выборов Анатолий Гриценко и его партия "Гражданская позиция" в начале избирательной кампании имели очень хорошие показатели, но ближе к выборам уступали политическим силам, которые имели свои медиа.

Пока ни одно "новое лицо" не набрало критической массы поддержки, но такое появление остается реалистичным. Кроме того, существующие партии тоже будут пытаться привлекать в свои ряды популярных лиц.

– Насколько популярными после завершения войны будут условные "партии военных"?

– Этот феномен возможен, но не гарантирован. Уровень доверия к ВСУ остается самым высоким среди всех институтов, и стабильным. Однако поддержка военных как института не всегда трансформируется в электоральную поддержку конкретных политических сил. Все будет зависеть от того, кто именно будет представлять эти "партии военных". К тому же, военных будут привлекать и конкуренты.

– Какой фактор будет иметь ключевую роль в политических симпатиях украинцев после завершения войны – условия мира или социально-экономическая ситуация?

Однозначного ответа нет, ведь оба фактора тесно переплетены. Если завершение войны будет воспринято как поражение или уступка, это будет иметь определяющее влияние. Если же условия будут приемлемыми, в центр внимания выйдут экономические вопросы: цены, доходы, жилье.

– Может ли текущее негативное отношение украинцев к Дональду Трампу конвертироваться в устойчивые антиамериканские настроения?

– В декабре 2024-го большинство украинцев (54%) считали, что это хорошо для Украины, что Трамп стал президентом, и только 21% считали, что это плохо. Ожидания украинцев были одними из самых больших в Европе. А сейчас (март 2025-го) ситуация диаметрально изменилась: только 19% продолжают надеяться, что это хорошо, а вот 73% считают, что это плохо. И если новая американская администрация будет последовательно демонстрировать отстранение от поддержки Украины, это может конвертироваться в антиамериканские настроения.

Собственно, это сейчас и происходит. Мы видим очень негативное отношение к Трампу и поэтому к США в украинских медиа и социальных сетях. Конечно, это очень негативный для нас сценарий, Украина и украинцы должны понимать сложность ситуации и воспринимать ее скорее рационально, чем эмоционально.

Половина населения голосовали против Трампа, у Украины много друзей в США, в том числе и среди республиканцев, да и раздражать лишний раз администрацию Трампа – безрассудно. Антиамериканские настроения мешают "народной дипломатии" и поддержанию дружеских отношений с потенциальным спонсором послевоенного возрождения Украины. Надеемся, что после Трампа курс США резко изменится.

– Насколько устойчивой является поддержка вступления в ЕС и НАТО? Может ли она пошатнуться после войны?

– Поддержка вступления в ЕС и НАТО рекордно высокая и устойчивая – более 80% во всех регионах, даже в южных и восточных областях. Это не ситуативная эмоция, а результат глубокого переосмысления геополитической идентичности. Конечно, в случае разочарования в ЕС из-за задержек с интеграцией или условий вступления возможны колебания, но вряд ли они могут повлиять на общий курс.

– Есть ли потенциал к появлению в Украине партии с уклоном на условный "особый путь" Украины, который не будет предусматривать прозападного курса страны, будет ли иметь такая партия потенциал? Ведь откровенно пророссийские проекты, очевидно, не будут иметь никаких шансов?

– Очень дельный вопрос, и вы очень верно говорите, что такие партии будут идти под лозунгами "особого пути", "украинских традиционных национальных ценностей", "партии мира" и тому подобное.

Наши исследования показывают, что кроме тех людей, которые отвечают на наши вопросы, есть еще 6-7% скрытых пророссийских респондентов. В целом это может быть 10-15%, то есть эта партия может стать парламентской.