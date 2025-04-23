Глава МЗС Польщі назвав країну, здатну змусити Путіна припинити війну

Співпраця Китаю з Росією - це тривожний факт. Але Пекін може змінити позицію і вплинути на Москву.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

"Ми вважаємо, що Китай створив би нову цінність у світовому порядку, якби - а в нього є для цього засоби - поклав край колоніальній війні Путіна в Україні. Замість "воїна-вовка" ми б воліли бачити в Китаї посланця миру", - наголосив міністр.

Він додав, що Польща поважає китайську націю та її велику культуру. "У нас різні підходи до прав людини, але ми захоплюємося модернізаційним стрибком, який зробила Китайська Народна Республіка за останні десятиліття", - сказав він.

Він також оцінив російсько-китайське співробітництво як тривожне.

"Ми не повинні закривати очі на поведінку країн, які підтримують російську війну і створюють так звану "вісь хаосу", - заявив Сікорський. Він додав, що КНДР не тільки постачає Росії зброю, а й відправляє на фронт своїх солдатів, а Іран надає Росії технології для виробництва безпілотників "Шахед".

Польський контингент

Сікорський наголосив, що Польща не відправлятиме війська в Україну в рамках миротворчої місії, але надасть підтримку можливій місії.

Він додав, що без Польщі надання допомоги Україні було б неможливим. Щонайменше 80 відсотків допомоги, що спрямовується в Україну, проходить через центр у Ясенку, а Польща навчила майже 30 тисяч українських солдатів.

Сікорський заявив, що на сьогоднішній день Польща надала Україні 45 пакетів допомоги на суму близько 4 млрд євро, наразі здійснюються поставки за 46-м пакетом.

Потенціал НАТО

Міністр закордонних справ Польщі повідомив, що нинішній потенціал усіх держав-членів НАТО, за витратами на оборону, становить майже 1,5 трлн доларів, а оборонний бюджет Росії - близько 145 млрд доларів.

З 2016 року країни НАТО, за винятком США, збільшили свої витрати з 255 млрд доларів до 506 млрд доларів, або на 98%. Після вторгнення Росії в Україну зростання прискорилося.

Він зазначив, що якби всі держави-члени НАТО витрачали 3,5% свого ВВП на оборону, як США, це становило б 1,9 трильйона доларів - у 13 разів більше, ніж Росія.

"Ці цифри показують масштаб нашого потенціалу. І поки НАТО є ефективним альянсом, Росія нас не переможе", - зазначив він.