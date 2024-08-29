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Может ли Китай быть посредником на вероятных переговорах с Россией: позиция украинцев

Украина, Четверг 29 августа 2024 12:46
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Может ли Китай быть посредником на вероятных переговорах с Россией: позиция украинцев Фото: враждебный Китай не может быть посредником в переговорах с Россией (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Китаю как посреднику при возможных переговорах между Украиной и Россией доверяют только 22% украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, 62% не готовы доверить Пекину такое посредничество.

Может ли Китай быть посредником на вероятных переговорах с Россией: позиция украинцев

Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова проводился с 8 по 15 августа 2024 года среди 2017 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в августе 2024 года только 19,8% украинцев считают, что переговоры с Россией о мире возможны даже сейчас. В то же время, украинцы допускают проведение переговоров с Россией после выполнения условий, в частности, освобождения всех оккупированных территорий. Убеждены, что переговоры о мире с Россией вообще невозможны, 17,9% опрошенных.

Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Торговля между странами резко возросла, а Москва обходит западные санкции с помощью Пекина.

По данным опроса группы "Рейтинг", в феврале 2024 года Китай перешел в категорию недружественных стран: 58% украинцев считают Китай враждебным, при том что в июне прошлого года считали враждебной страной 34% опрошенных, а 52% - нейтральной.

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