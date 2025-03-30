Глава МИД Польши: лучшая гарантия безопасности для Украины - сильная армия

В Польше считают, что лучшей гарантией безопасности для Украины будет украинская армия. Варшава не будет направлять войска в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в интервью TVN24.
Сикорский прокомментировал встречу лидеров "коалиции желающих", которая прошла в четверг, 27 марта, в Париже. Коалиция обдумывает возможное развертывание "сил сдерживания" в Украине после завершения войны.
Глава МИД подчеркнул, что "Польша будет в этой коалиции, но не физически в самой Украине".
"Существуют различные отголоски этих переговоров, как на уровне представителей штабов в Великобритании, так и на политическом уровне в Париже. Эти концепции пока находятся на стадии согласования", - сказал польский министр.
При этом, по мнению Сикорского, самой большой, лучшей гарантией безопасности Украины является "храбрая и хорошо оснащенная украинская армия".
"На нашей стороне самая большая армия в Европе... и она имеет опыт ведения этого нового типа войны с привлечением миллионов беспилотников", - добавил он.
27 марта в Париже состоялся саммит союзников Украины, присоединившихся к "коалиции желающих" - группе стран, готовых предоставить миротворческий контингент или другую помощь для обеспечения мира после возможного прекращения огня.
Коалиция объединила представителей более 20 государств, среди которых страны ЕС, Великобритания, Канада, Норвегия и Турция. Участие в саммите также принял президент Украины Владимир Зеленский.
По итогам встречи президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в течение трех недель союзники представят план мониторинга перемирия в Украине.
Кроме того, Макрон предложил развернуть в Украине "силы сдерживания", которые могут стать частью гарантий безопасности. Речь идет о привлечении военно-морских, сухопутных и воздушных сил, которые могут быть дислоцированы в стратегически важных районах после завершения войны.
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