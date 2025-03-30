Глава МЗС Польщі: найкраща гарантія безпеки для України - сильна армія

У Польщі вважають, що найкращою гарантією безпеки для України буде українська армія. Варшава не буде направляти війська в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в інтерв'ю TVN24.
Сікорський прокоментував зустріч лідерів "коаліції охочих", яка пройшла у четвер, 27 березня, у Парижі. Коаліція обмірковує можливе розгортання "сил стримування" в Україні після завершення війни.
Глава МЗС наголосив, що "Польща буде в цій коаліції, але не фізично в самій Україні".
"Існують різні відгомони цих переговорів, як на рівні представників штабів у Великій Британії, так і на політичному рівні в Парижі. Ці концепції поки що перебувають на стадії узгодження", - сказав польський міністр.
При цьому, на думку Сікорського, найбільшою, найкращою гарантією безпеки України є "хоробра і добре оснащена українська армія".
"На нашому боці найбільша армія в Європі… і вона має досвід ведення цього нового типу війни з залученням мільйонів безпілотників", - додав він.
27 березня у Парижі відбувся саміт союзників України, що долучилися до "коаліції охочих" - групи країн, готових надати миротворчий контингент або іншу допомогу для забезпечення миру після можливого припинення вогню.
Коаліція об'єднала представників понад 20 держав, серед яких країни ЄС, Велика Британія, Канада, Норвегія та Туреччина. Участь у саміті також взяв президент України Володимир Зеленський.
За підсумками зустрічі президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що протягом трьох тижнів союзники представлять план моніторингу перемир’я в Україні.
Окрім того, Макрон запропонував розгорнути в Україні "сили стримування", що можуть стати частиною гарантій безпеки. Йдеться про залучення військово-морських, сухопутних та повітряних сил, які можуть бути дислоковані в стратегічно важливих районах після завершення війни.
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