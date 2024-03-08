Глава МИД Польши об идее Макрона о западных войсках в Украине: не является чем-то немыслимым

Комментируя слова Макрона, Сикорский отметил, что похожий случай уже встречался в истории, а именно - во время Корейской войны 1950-1953 годов, когда на помощь стране отправилась коалиция государств по решению Совета безопасности ООН.

"Помните, на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций сразу после вторжения более 140 стран из 190 проголосовали за то, чтобы осудить агрессию как неприемлемую. Это не просто заявление для прессы, это создание правовой базы", - сказал глава МИД.

Сикорский заявил, что учитывая данный прецедент, "коалиция государств-членов ООН здесь для прекращения агрессии не является чем-то немыслимым".

"Вот почему я ценю французскую инициативу последних дней. Потому что, по моему мнению, она имеет хорошее намерение, а именно - чтобы именно российский президент спрашивал себя, каким будет наш следующий шаг, а не чтобы он был уверен, что мы не сделаем ничего креативного, и поэтому мог планировать свои сценарии", - подчеркнул Сикорский.

Он отметил, что на стороне Запада должна играть "способность к творчески определенной и асимметричной эскалации".

Идея Макрона об отправке войск

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва, Латвия и Эстония.

Во Франции объяснили, что сейчас речь не идет об отправке сухопутных войск в Украину. Но Макрон допускает такую возможность при наступлении россиян на Киев или Одессу.

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