Глава МЗС Польщі про ідею Макрона щодо західних військ в Україні: не є чимось немислимим

Коментуючи слова Макрона, Сікорський зауважив, що схожий випадок уже зустрічався в історії, а саме – під час Корейської війни 1950-1953 років, коли на допомогу країні вирушила коаліція держав за рішенням Ради безпеки ООН.

"Пам'ятаєте, на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй одразу після вторгнення понад 140 країн зі 190 проголосували за те, щоб засудити агресію як неприйнятну. Це не просто заява для преси, це створення правової бази", – сказав глава МЗС.

Сікорський заявив, що з огляду на даний прецедент, "коаліція держав-членів ООН тут для припинення агресії не є чимось немислимим".

"Ось чому я ціную французьку ініціативу останніх днів. Тому що, на мою думку, вона має добрий намір, а саме - щоб саме російський президент питав себе, яким буде наш наступний крок, а не щоб він був впевнений, що ми не зробимо нічого креативного, і тому міг планувати свої сценарії", - наголосив Сікорський.

Він зауважив, що на боці Заходу має грати "здатність до творчо визначеної та асиметричної ескалації".

Ідея Макрона про відправлення військ

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія.

При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва, Латвія та Естонія.

У Франції пояснили, що зараз не йдеться про відправлення сухопутних військ в Україну. Але Макрон допускає таку можливість у разі наступу росіян на Київ чи Одесу.

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