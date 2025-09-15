RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Глава МИД Польши о бесполетной зоне над Украиной: нам стоит об этом подумать

Фото: Радослав Сикорский, глава МИД Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польше и другим странам Запада стоит подумать над идеей об обеспечении бесполетной зоны над Украиной.

Как передает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У Сикорского спросили, что он думает о предложении ввести бесполетную зону над Украиной. 

Глава польского МИД напомнил, что такая идея обсуждалась еще год назад, когда Джо Байден был президентом США. По словам Сикорского, технически страны НАТО и ЕС были бы способны реализовать такую инициативу, но Польша не может принимать подобные решения в одиночку. 

"Защита нашего населения - например, от падающих обломков -, конечно, была бы выше, если бы мы могли поражать дроны и другие летательные аппараты за пределами нашей территории. Если бы Украина попросила нас сбивать их уже над своей территорией, это было бы для нас выгодно. Если вы спрашиваете меня лично: нам стоит об этом подумать", - подчеркнул Сикорский. 

Атака дронов на Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября Польшу атаковали российские дроны. Их было несколько десятков.

Как отметил вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковски, такая атака была преднамеренной.

В свою очередь в России оправдывались, что якобы не хотели бить по объектам на территории Польши.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаПомощь УкраинеМИД ПольшиВойна в УкраинеРакетыДрони