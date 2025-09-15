UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Глава МЗС Польщі про безпольотну зону над Україною: нам варто про це подумати

Фото: Радослав Сікорський, голова МЗС Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польщі та іншим країнам Заходу варто подумати над ідеєю щодо забезпечення безпольотної зони над Україною.

Як передає РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У Сікорського запитали, що він думає про пропозицію запровадити безпольотну зону над Україною.

Голова польського МЗС нагадав, що така ідея обговорювалася ще рік тому, коли Джо Байден був президентом США. За словами Сікорського, технічно країни НАТО і ЄС були б здатні реалізувати таку ініціативу, але Польща не може ухвалювати подібні рішення самотужки.

"Захист нашого населення - наприклад, від уламків, що падають, - звісно, був би вищим, якби ми могли вражати дрони та інші літальні апарати за межами нашої території. Якби Україна попросила нас збивати їх уже над своєю територією, це було б для нас вигідно. Якщо ви запитуєте мене особисто: нам варто про це подумати", - наголосив Сікорський.

Атака дронів на Польщу

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня Польщу атакували російські дрони. Їх було кілька десятків.

Як зазначив віцепрем'єр-міністр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, така атака була навмисною.

Своєю чергою в Росії виправдовувалися, що нібито не хотіли бити по об'єктах на території Польщі.

ПольщаДопомога УкраїніМИД ПольшиВійна в УкраїніРакетиДрони