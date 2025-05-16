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Глава МИД Литвы призвал пригласить Зеленского на саммит НАТО в Гааге

Фото: министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть приглашен на саммит НАТО в Гааге в июне, где должен услышать четкое обязательство Альянса поддерживать ВСУ.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Турции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"В Гааге мы должны договориться о 40 млрд евро военной помощи Украине, поскольку ее Вооруженные силы являются первой линией обороны. Мы должны поддержать их, потому что это инвестиция в безопасность всей Европы", - сказал Будрис.

Он также отметил, что ожидает, что саммит подтвердит то, что было договорено на предыдущих встречах, - что Украина находится на "необратимом пути" к членству в НАТО.

"Членство в НАТО - это лучший вариант для безопасности не только Украины, но и Европы", - подчеркнул литовский министр.

 

Саммит НАТО в Гааге

Напомним, следующий саммит НАТО состоится в Гааге (Нидерланды) 24-25 июня 2025 года.

Ранее СМИ сообщали, что США якобы выступают против того, чтобы на саммит приглашали президента Украины Владимира Зеленского.

По состоянию на сегодня приглашения получили четыре азиатских партнера Альянса: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Украины в списке пока нет.

Также СМИ отмечали, что повестка дня заседания вероятно будет "очень лаконичной", чтобы избежать напряжения с президентом США Дональдом Трампом.

В то же время министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп отметил, что решение о приглашении Зеленского на саммит НАТО будут принимать не США, а генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Однако вчера госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не выступали против приглашения Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге.

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