Глава МЗС Литви закликав запросити Зеленського на саміт НАТО в Гаазі

"У Гаазі ми повинні домовитися про 40 млрд євро військової допомоги Україні, оскільки її Збройні сили є першою лінією оборони. Ми повинні підтримати їх, бо це інвестиція в безпеку всієї Європи", - сказав Будріс.

Він також зазначив, що очікує, що саміт підтвердить те, що було домовлено на попередніх зустрічах, - що Україна перебуває на "незворотному шляху" до членства в НАТО.

"Членство в НАТО - це найкращий варіант для безпеки не лише України, а і Європи", - наголоси литовський міністр.