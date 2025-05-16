Глава МИД Литвы призвал пригласить Зеленского на саммит НАТО в Гааге

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть приглашен на саммит НАТО в Гааге в июне, где должен услышать четкое обязательство Альянса поддерживать ВСУ.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Турции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"В Гааге мы должны договориться о 40 млрд евро военной помощи Украине, поскольку ее Вооруженные силы являются первой линией обороны. Мы должны поддержать их, потому что это инвестиция в безопасность всей Европы", - сказал Будрис.

Он также отметил, что ожидает, что саммит подтвердит то, что было договорено на предыдущих встречах, - что Украина находится на "необратимом пути" к членству в НАТО.

"Членство в НАТО - это лучший вариант для безопасности не только Украины, но и Европы", - подчеркнул литовский министр.